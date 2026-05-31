SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Luis Enrique'den yürek burkan açıklamalar: "Xana hala bizi izliyor"

Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'ı penaltılarla geçerek üst üste ikinci kez kupaya uzanan PSG'de teknik direktör Luis Enrique, maç sonu hak ettikleri bir zafer kazandıklarını belirterek vefat eden kızı Xana'yı andı.

Luis Enrique'den yürek burkan açıklamalar: "Xana hala bizi izliyor"
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Luis Enrique, tarihi zaferin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Budapeşte'deki Puskas Arena'da İngiliz devi Arsenal'a karşı oynanan zorlu finalin ardından konuşan İspanyol çalıştırıcı, hem maçın analizini yaptı hem de gelecek sezona dair önemli ipuçları verdi.

"BİR RÜYANIN İÇİNDEYİM, ÇOK ZOR OLDU"

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında geri düşmelerine rağmen pes etmediklerini vurgulayan Enrique, Arsenal'ın katı savunmasını aşmakta zorlandıklarını itiraf etti. Başarılı çalıştırıcı, "İlk 10 dakikada geri düşüp kazanmak çok zor. Bir rüyanın içinde gibiyim, çok mutluyum. Bence çok üst düzey bir final oynadık. İlk yarıda boşlukları bulamadık ama ikinci yarıda biraz daha geliştiğimizi düşünüyorum. Arsenal gibi blok halinde mükemmel şekilde derin savunma yapan bir takıma karşı maçı berabere bitirmeyi başardık. Sonuçta üst üste kazanmak inanılmaz." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE ACELEMİZ YOK"

Üst üste kazanılan iki Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından yeni sezon planlaması ve transfer politikası hakkında da konuşan Luis Enrique, kadroda büyük bir revizyona gitmeyeceklerinin sinyalini verdi. Şampiyon kadronun iskeletini koruyacaklarını belirten tecrübeli hoca, "Çok fazla oyuncuya ihtiyacımız yok. Takımımızda oynayabilecek doğru oyuncuları bulmak zaten çok zor. Zaten harika bir kadroya sahibiz. Tabii ki bazı pozisyonları değiştirmek ve tazelemek adına birkaç oyuncuya ihtiyacımız olacak ama unutmayın ki son 2 yıldır Avrupa'nın şampiyonu biziz. O yüzden yavaş yavaş ilerleyeceğiz." dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"XANA HALA BİZİ İZLİYOR"

Bu şampiyonluğun, rakiplerin zorluğundan dolayı geçen seneden daha önemli olduğunun altını çizen Luis Enrique, açıklamalarını oldukça duygusal bir mesajla noktaladı. Kanser nedeniyle hayatını kaybeden kızı Xana'yı unutmayan başarılı teknik adam, "Xana hala bizi izliyor. Kötü hissettiğimizi görmesini nasıl isterim ki?" diyerek salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı! Maaşına dudak uçuklatan dev zam...Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı! Maaşına dudak uçuklatan dev zam...
Paris'te şampiyonluk coşkusu kaosa dönüştü! Sokaklar ateşe verildi...Paris'te şampiyonluk coşkusu kaosa dönüştü! Sokaklar ateşe verildi...
Anahtar Kelimeler:
psg Luis Enrique
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.