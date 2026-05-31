Luis Enrique'den yürek burkan açıklamalar: "Xana hala bizi izliyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Luis Enrique, tarihi zaferin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Budapeşte'deki Puskas Arena'da İngiliz devi Arsenal'a karşı oynanan zorlu finalin ardından konuşan İspanyol çalıştırıcı, hem maçın analizini yaptı hem de gelecek sezona dair önemli ipuçları verdi.

"BİR RÜYANIN İÇİNDEYİM, ÇOK ZOR OLDU"

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında geri düşmelerine rağmen pes etmediklerini vurgulayan Enrique, Arsenal'ın katı savunmasını aşmakta zorlandıklarını itiraf etti. Başarılı çalıştırıcı, "İlk 10 dakikada geri düşüp kazanmak çok zor. Bir rüyanın içinde gibiyim, çok mutluyum. Bence çok üst düzey bir final oynadık. İlk yarıda boşlukları bulamadık ama ikinci yarıda biraz daha geliştiğimizi düşünüyorum. Arsenal gibi blok halinde mükemmel şekilde derin savunma yapan bir takıma karşı maçı berabere bitirmeyi başardık. Sonuçta üst üste kazanmak inanılmaz." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE ACELEMİZ YOK"

Üst üste kazanılan iki Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından yeni sezon planlaması ve transfer politikası hakkında da konuşan Luis Enrique, kadroda büyük bir revizyona gitmeyeceklerinin sinyalini verdi. Şampiyon kadronun iskeletini koruyacaklarını belirten tecrübeli hoca, "Çok fazla oyuncuya ihtiyacımız yok. Takımımızda oynayabilecek doğru oyuncuları bulmak zaten çok zor. Zaten harika bir kadroya sahibiz. Tabii ki bazı pozisyonları değiştirmek ve tazelemek adına birkaç oyuncuya ihtiyacımız olacak ama unutmayın ki son 2 yıldır Avrupa'nın şampiyonu biziz. O yüzden yavaş yavaş ilerleyeceğiz." dedi.

"XANA HALA BİZİ İZLİYOR"

Bu şampiyonluğun, rakiplerin zorluğundan dolayı geçen seneden daha önemli olduğunun altını çizen Luis Enrique, açıklamalarını oldukça duygusal bir mesajla noktaladı. Kanser nedeniyle hayatını kaybeden kızı Xana'yı unutmayan başarılı teknik adam, "Xana hala bizi izliyor. Kötü hissettiğimizi görmesini nasıl isterim ki?" diyerek salondakilere duygusal anlar yaşattı.