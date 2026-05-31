Paris'te şampiyonluk coşkusu kaosa dönüştü! Sokaklar ateşe verildi...

PSG'nin şampiyonluğu sonrası Paris sokakları karıştı. Şampiyonluğu fırsat bilen yağmacılar, dükkanları yağmaladı ve sokakta ne varsa yaktı. Şiddet olaylarının büyümesi üzerine güvenlik kuvvetleri müdahale etti.

Emre Şen

Fransa'da yeşil sahalardaki şampiyonluk sevinci, başkent sokaklarında yerini şiddet olaylarına ve kaosa bıraktı. PSG'nin şampiyonluğu sonrası Paris sokakları karıştı.

YAĞMACILAR SOKAKLARI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Kutlamalar kısa sürede kontrolden çıkarken, fırsatçılar sahneye çıktı. PSG'nin şampiyonluğunu fırsat bilen yağmacılar, dükkanları yağmaladı ve sokakta ne varsa yaktı. Ateşe verilen caddeler ve kırılan mağaza camları, Paris'in sokaklarında karanlık ve ürkütücü bir tablo oluşturdu.

GÜVENLİK KUVVETLERİNDEN MÜDAHALE

Kontrolden çıkan şiddet olaylarının daha da büyümesi ve kamu güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye girmesi üzerine Fransız polisi harekete geçti. Sokakları savaş alanına çeviren ve etrafı ateşe veren gruplara karşı güvenlik kuvvetleri müdahale etti. Yaşanan arbedenin ve oluşan maddi hasarın boyutu ise sokakların sakinleşmesiyle netleşecek.

