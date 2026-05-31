SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı! Maaşına dudak uçuklatan dev zam...

İç transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray yönetimi, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinde dev bir iyileştirmeye imza attı. Başarılı eldivenin yıllık ücreti 120 milyon TL'den 200 milyon TL'ye yükseltildi.

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı! Maaşına dudak uçuklatan dev zam...
Emre Şen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren ve bir yandan da mevcut kadrodaki kilit isimlerin motivasyonunu yüksek tutmayı hedefleyen Galatasaray'da çok sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, kalesini güvenle emanet ettiği milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sözleşme şartlarını yeniden güncelledi.

YÖNETİMDEN 80 MİLYON TL'LİK İYİLEŞTİRME

Galatasaray dan Uğurcan Çakır kararı! Maaşına dudak uçuklatan dev zam... 1

Gösterdiği üst düzey performansla taraftarın ve teknik heyetin büyük beğenisini kazanan Uğurcan Çakır'ın mali şartları, güncel piyasa koşulları ve takım içi dengeler göz önüne alınarak yeniden düzenlendi. Alınan flaş karara göre; tecrübeli kalecinin mevcut sözleşmesindeki 120 milyon TL'lik yıllık garanti ücreti, tam 80 milyon TL'lik bir artışla 200 milyon TL seviyesine çıkartıldı.

GÜVEN TAZELEDİ, MOTİVASYONU ZİRVEDE

Galatasaray dan Uğurcan Çakır kararı! Maaşına dudak uçuklatan dev zam... 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Galatasaray yönetiminin herhangi bir transfer dedikodusuna mahal vermeden iç transferde attığı bu proaktif adım, Uğurcan Çakır cephesinde de büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kendisine duyulan bu büyük güveni karşılıksız bırakmak istemeyen yıldız eldivenin, yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk yolunda en büyük kozlardan biri olması bekleniyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Luis Enrique'den yürek burkan açıklamalarLuis Enrique'den yürek burkan açıklamalar
Paris'te şampiyonluk coşkusu kaosa dönüştü! Sokaklar ateşe verildi...Paris'te şampiyonluk coşkusu kaosa dönüştü! Sokaklar ateşe verildi...
Anahtar Kelimeler:
Uğurcan Çakır galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.