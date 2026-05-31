Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı! Maaşına dudak uçuklatan dev zam...

Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren ve bir yandan da mevcut kadrodaki kilit isimlerin motivasyonunu yüksek tutmayı hedefleyen Galatasaray'da çok sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, kalesini güvenle emanet ettiği milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sözleşme şartlarını yeniden güncelledi.

YÖNETİMDEN 80 MİLYON TL'LİK İYİLEŞTİRME

Gösterdiği üst düzey performansla taraftarın ve teknik heyetin büyük beğenisini kazanan Uğurcan Çakır'ın mali şartları, güncel piyasa koşulları ve takım içi dengeler göz önüne alınarak yeniden düzenlendi. Alınan flaş karara göre; tecrübeli kalecinin mevcut sözleşmesindeki 120 milyon TL'lik yıllık garanti ücreti, tam 80 milyon TL'lik bir artışla 200 milyon TL seviyesine çıkartıldı.

GÜVEN TAZELEDİ, MOTİVASYONU ZİRVEDE

Galatasaray yönetiminin herhangi bir transfer dedikodusuna mahal vermeden iç transferde attığı bu proaktif adım, Uğurcan Çakır cephesinde de büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kendisine duyulan bu büyük güveni karşılıksız bırakmak istemeyen yıldız eldivenin, yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk yolunda en büyük kozlardan biri olması bekleniyor.