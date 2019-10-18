SPOR

Luis Figo: Ronaldo’nun eşim için söylediklerini affettim

FUTBOL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:59 | Son Güncelleme

Portekizli efsane isim Luis Figo, Real Madrid'den takım arkadaşı olan Ronaldo'nun eşi için söylediklerini affettiğini açıkladı. Brezilyalı Ronaldo, Figo'nun eşi Helene Svedin için "O, benim eşim olsa, ben de partilerde dolaşmam, hep evimde otururum" demişti.

İspanya'da bir medya kuruluşuna röportaj veren Figo, eski takım arkadaşı Ronaldo'nun, eşi Helene Svedin hakkında yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.

Brezilyalı Ronaldo, Figo'nun eşi hakkında "Bir gün başkan Perez bana gelerek 'Ronnie, niye evinde daha fazla vakit geçirmiyorsun? Bak Figo'ya! O, hep evinde, eşinin yanında' diye çıkıştı. Ben de, 'Bak başkan... Figo'nun eşini görmüyor musun? O, benim eşim olsa, ben de partilerde dolaşmam, hep evimde otururum' yanıtını verdim" demişti.

"ONU AFFETTİM"
Efsane isim, "Bu sözleri ben de duydum çünkü Ronaldo bu cümleyi daha önce de soyunma odasına kurmuştu. Ama Roni'yi affettim çünkü o daima şakacı biri olmuştur" ifadelerini kullandı.

Figo sözlerini "Ronaldo şunu bilmiyor ki sadece eşim uyuduğunda evden çıkıyorum" şeklinde bir şakayla bitirdi. 2001'de evlenen Figo ve Svedin'in 20, 17 ve 14 yaşlarında 3 kızları var.

PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
Balic için Türkiye'nin yeri ayrıBalic için Türkiye'nin yeri ayrı
'Asker selamı' mutluluğu'Asker selamı' mutluluğu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
luis figo ronaldo real madrid

En Çok Okunan Haberler

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Juventus, Merih için kararını verdi

Juventus, Merih için kararını verdi

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Messi'den çarpıcı Falcao yorumu

Messi'den çarpıcı Falcao yorumu

Yılın transfer bombası! O fotoğraf ortaya çıktı

Yılın transfer bombası! O fotoğraf ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması

Bakan Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması

Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı

Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Luis Figo: Ronaldo’nun eşim için söylediklerini affettim

''Ronaldo’nun eşim için söylediklerini affettim''

Elvir Balic için Türkiye'nin yeri ayrı

Balic için Türkiye'nin yeri ayrı

Bülent Uygun'un "asker selamı" mutluluğu

'Asker selamı' mutluluğu

Erkan Zengin'den A Milli Takım açıklaması

Erkan Zengin'den milli takım sözleri

TFF'den 3 kulübe puan silme cezası

TFF'den 3 kulübe puan silme cezası

Enver Cenk Şahin'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir'e ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.