Luis Figo: Ronaldo’nun eşim için söylediklerini affettim

İspanya'da bir medya kuruluşuna röportaj veren Figo, eski takım arkadaşı Ronaldo'nun, eşi Helene Svedin hakkında yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.

Brezilyalı Ronaldo, Figo'nun eşi hakkında "Bir gün başkan Perez bana gelerek 'Ronnie, niye evinde daha fazla vakit geçirmiyorsun? Bak Figo'ya! O, hep evinde, eşinin yanında' diye çıkıştı. Ben de, 'Bak başkan... Figo'nun eşini görmüyor musun? O, benim eşim olsa, ben de partilerde dolaşmam, hep evimde otururum' yanıtını verdim" demişti.

"ONU AFFETTİM"

Efsane isim, "Bu sözleri ben de duydum çünkü Ronaldo bu cümleyi daha önce de soyunma odasına kurmuştu. Ama Roni'yi affettim çünkü o daima şakacı biri olmuştur" ifadelerini kullandı.

Figo sözlerini "Ronaldo şunu bilmiyor ki sadece eşim uyuduğunda evden çıkıyorum" şeklinde bir şakayla bitirdi. 2001'de evlenen Figo ve Svedin'in 20, 17 ve 14 yaşlarında 3 kızları var.

