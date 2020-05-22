Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e olay sözler!

Barcelona forması giyen Luis Suarez'den adı sıkça Katalan kulübü ile anılan Interli futbolcu Lautaro Martinez'e tavsiye geldi.La Gazzetta dello Sport haberinde, Suarez'in, "Onun yerinde olsaydım takım değiştirmezdim.
Messi onu arayarak işini kolaylaştırmış gibi görünse de böyle bir transfer kararını almak son derece karmaşık bir durum" ifadelerine yer verdi.Tecrübeli golcü kendisi gibi Güney Amerikalı olan Lautaro Martinez'in Barcelona'ya gelmesi halinde, Inter'deki performansını gösteremeyeceğini de iddia etti.
"Lautaro'ya bir mesaj vermek isterim; Olduğun takımda kal" diyen Suarez, bir başka Arjantinli santrfor Mauro Icardi hakkında da görüş belirtti.Icardi ile Inter'in arasındaki bağın koptuğunu düşünen Suarez, Icardi'nin bir daha Inter forması giymesini imkansız olarak yorumladı.
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