Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Gustavo, kulüp televizyonunu açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe taraftarlarının bana olan sevgisinin farkındayım ve bu sevgiye karşılık vermeden, şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı planlamıyorum.'' dedi.
Luiz Gustavo, ''Taraftarlarımızın benim hakkımda sosyal medyadaki güzel yorumlarını zaman zaman eşimden duyuyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben de sahada yüzde yüzümü vererek onlara minnettarlığımı göstermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
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