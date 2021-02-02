Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?

Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli adına talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Fenerbahçe'nin önemli yıldızı Luiz Gustavo, Hatayspor deplasmanında ikinci yarı oyuna devam edemedi. Galatasaray derbisi öncesi sakatlanan Luiz Gustavo, sarı-lacivertli taraftarları tedirgin etti.

Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Luiz Gustavo'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.

EMRE BELÖZOĞLU: "ÇOK CİDDİ BİR DURUMU YOK"

Oyuncunun durumu ile ilgili Emre Belözoğlu ile konuşan Dilmen, "Gustavo'nun dizinde bir ödem varmış, hafta sonu oynar diyorlar. Emre Belözoğlu ile görüştüm, 'Çok ciddi bir durum yok' dedi." bilgisini aktardı.

