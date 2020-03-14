Luiz Gustavo: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho gibi oynuyor

İşte Luiz Gustavo'nun açıklamaları...
"Son röportajımda da söyledim, bir teknik direktör gittiğinde bunda oyuncuların da büyük suçu vardır. Bugün de sahada bunu kanıtladık. Sorumluluğu kabul etmeliyiz ki sahadaki sergilediğimiz görüntü utanç verici. En azından savaşmamız gerekiyor."
Görüyoruz ki, işler iyi gidiyorken sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor. İşler zor giderken biz oyuncularda aynı isteği göremiyorum. Fenerbahçe, tarihi olan bir kulüp. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor."
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