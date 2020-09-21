Luiz Gustavo: İstediğimiz sonuç, kesinlikle bu değildi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, 0-0'lık Hatayspor maçı sonrasında konuştu.
Beraberlikten memnun olmadıklarını söyleyen Gustavo, "Maçla ilgili şüphe yok ki istediğimiz sonuç bu değildi. İstediğimizi alamadık maalesef. Henüz ligin başındayız. Takım ilerleyen haftalarda daha da oturacak. Bizim yapmamız gereken gelişerek devam etmek ve önümüzdeki maçları kazanmak." dedi.
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