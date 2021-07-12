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Luiz Gustavo saçını neden kestirdiğini açıkladı

12.07.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Topuk Yaylası'nda geçen kamp döneminde bugünkü antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gustavo, saçını kestirmesinin sebebini de söyledi.

Luiz Gustavo saçını neden kestirdiğini açıkladı

Fenerbahçe , Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bugünkü antrenman öncesinde takımın Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo basın mensuplarının karşısına geçti. Tecrübeli futbolcu Vitor Pereira'dan şampiyonluğa, saçlarını kestirmesinin sebebinden kaç yaşına kadar futbol oynayacağına kadar birçok konuda açıklama yaptı.

İşte Brezilyalı futbolcunun o açıklamaları:

Geçen sezon yapamadıklarımızı yapmak için uğraşıyoruz. Herkes çok konsantre. Yeni hocamızla yeni bir felsefemiz var, herkes çok istekli öğrenmek için. Çok iyi bir kamp geçiriyoruz. Burada üçüncü sezonum. Buraya şampiyonluk hedefiyle geldim, bu sezon da hedefim şampiyonluk. Oyuncular olarak bunun bilincinde olmalıyız.

Antrenörün hangi dili konuştuğundan ziyade ne istediğini anlamak önemli. Hocamızın yeni bir sistemi var. Bütün antrenmanlarda bu oyun anlayışını göstermeye çalışıyor. Biz de en iyi şekilde onun anlayışını anlamaya çalışıyoruz.

Saçımı kestirmemin sebebi de, oğlum saçını uzatmıştı ben de onunla birlikte uzattım. O kestirince ben de kestirdim.

"GEÇEN SEZON ÇOK GOL YEDİK"

Tabii ki geçmiş hakkında konuşmak zordur. Geçen seneden düzeltmemiz gereken bir şey varsa şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok fazla gol yemiştik. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bunu düzeltirsek istediğimiz zaten gelecek. Yeni hocamız geçen sezonki hataları iyi analiz edecektir ki aynı hataları bir kez daha yapmayalım.

Birlik olma konusunda fikrim şu. Geçen sene çok fazla değişiklik olmuştu. Çok fazla giden ve gelen oyuncu vardı. O yüzden birlik olamamıştık. Düzeltmemiz gerekenlerden bir tanesi bu.

Futbolun güzelliği taraftarların bize yaratmış olduğu duygular. Muhakkak pozitif bir unsur olacaktır. Onların baskısıyla daha iyi olacağız. Futbol taraftarlarla çok daha güzel.

"ELİMDEN GELENİ VEREBİLDİĞİM KADAR OYNAMAK İSTİYORUM"

Ben mesleğimi yaparken her gün mesleğimin son günü gibi bakıyorum. Ben işine son derece aşık bir insanım. Hayatta elde ettiğim her şeyi futbola borçluyum. Kendime çok iyi bakmaya çalışıyorum. Kaç yaşına kadar oynayabilirim emin değilim ama yapabildiğim kadar, son derece elimden geleni verebildiğim kadar oynamak istiyorum.

Şimdiye kadar sezon öncesi hazırlık çok iyi gidiyor. Herkes yüzde 100'ünde hazır olmak zorunda. Biz sorumluluklarımızı biliyoruz, şampiyon olmamız gerekiyor. Fedakarlık yapmamız gerekiyor. Eğer sahada birlik olabilirsek şampiyon olacağımızı biliyorum.

Gerçekten 2 tane büyük maç izledik İtalya - İngiltere ve Arjantin-Brezilya maçları olarak. Bizler de böyle maçları izleyerek bir şeyler öğrenebiliriz. Futbolu sevenler için izlemesi gerekli maçlar.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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