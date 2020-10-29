Luiz Gustavo: Sezona iyi başladık ama yolumuz çok uzun

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, basın toplantısında sözlerine Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı. 33 yaşındaki oyuncu, "Türk halkını kutluyorum. Bugün gerçekten önemli bir gün. Bunu kutlayarak başlamak istedim" diye konuştu. ''TAKIMA YARDIM ETMEK İÇİN ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMALI'' Guztavo, takımdaki kolektif anlayışın önemli olduğunu vurgulayarak, "Sezona iyi başladık ama yolumuz çok uzun. Sosa ya da bir başkası fark etmez. Ben kimle oynarsam oynayayım en iyi şekilde adapte olmaya çalışıyorum iyi oynamak için. Bir kıyaslama yapmak her zaman zordur. Bizim geçmişte yaşadığımız tecrübelerden iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor. Yeni bir sezon ve herkes takıma yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapmalı" dedi. ''TARAFTARLARIN DÜŞÜNCELERİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM'' Gittiği kulüplerin felsefesini anlamaya çalıştığını kaydeden Gustavo, taraftarların kendisine duyduğu sevgiyle ilgili olarak, ''Oynadığım kulübe maksimum saygıyı göstermeye çalışırım ve işime odaklanmaya çalışırım. Taraftarların benim hakkımdaki düşüncesinden dolayı çok mutluyum ama yapacak daha çok şey var" şeklinde konuştu.

''JARELL EDDİE İLE ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK'' Gustavo, Fenerbahçe Beko forması giyen ABD'li Jarell Eddie ile olan benzerliğinin sorulması üzerine, "Kendisiyle bu hafta buluştum ve ilk defa gördüm. Gerçekten basketbolu da çok seviyorum. Mümkün olduğunca ilk fırsatta basket maçına gitmek istiyorum. Çok iyi bir görüşme geçti. Çok iyi bir insan, umarım bir kez daha buluşma şansı elde ederim" dedi. ''FUTBOL OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM'' Genç oyunculara tavsiyelerde de bulunan deneyimli futbolcu, "Benim için en önemlisi şu ki futbol oynamayı çok seviyorum. Rakip fark etmeksizin her zaman kazanmak elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bence onlar da bu anlayışta olmalı" ifadelerini kullandı. "ALEX'İN ÇOK ÖNEMLİ BİR GEÇMİŞİ VAR" Brezilyalı futbolcu, vatandaşı Alex de Souza'nın Fenerbahçe'de çok önemli bir geçmişi olduğunu belirterek, "Çok fazla şampiyonluk kazanmış ve iyi performanslar göstermiş. Ben daha burada yeniyim. Oynadığım kulübe saygı duymaya çalışıyorum. Kaptan olsam da olmasam da her zaman takıma yardım etmek isterim. Bu kadar büyük bir takımın kaptanı olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

''OYUNCULARIN BİRBİRİNE SAYGI DUYMASI VE TAKIM İÇİN ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMASI LAZIM'' Sarı-lacivertli ekipte alternatiflerin çok olduğuna değinen Gustavo, "Hepsi farklı karakteristik özelliklere sahip. Hocamız takım için en iyisini seçmek zorunda. Ozan, Sosa veya Tolga olsun kimle oynarsam oynayayım birlikte oynayan oyuncuların birbirine saygı duyması ve takım için elinden gelenin en iyisini yapması lazım" şeklinde konuştu. "ANTRENMANLAR YOĞUN GEÇİYOR'' Teknik direktör Erol Bulut'un bu sezon başında takıma katıldığını ve kendilerine oyun tarzını anlattığını aktaran Gustavo, ''Biz de en iyi şekilde sahaya koyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Antrenmanlar yoğun geçiyor ve ben bunları seviyorum. Hocanın istediklerini gün geçtikte daha iyi anlıyoruz. Biz her maçımızı kazanmak istiyoruz. Rakiplere saygı duyarak elimizden gelenin en iyisini yaparak kazanmak istiyoruz" dedi. ''YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK FAZLA İŞİMİZ VAR'' Gustavo, Fenerbahçe'ye bir hedef için geldiğini dile getirerek şunları söyledi: "Burası benim için bir meydan okuma. Hala yapmamız gereken çok fazla işimiz var. Gelişerek devam edersek, hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu takımın birinci kaptanı Gökhan Gönül ve ben bana ihtiyaç olduğu zamanlarda pazubent kolumda olsa da olmasa da takıma yardım etmek istiyorum."