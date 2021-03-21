Luiz Gustavo: Son maça kadar savaşacağız

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Son ana kadar şampiyonluk için mücadele edeceklerini ifade eden Gustavo, "Çok kaliteli bir takımımız var. Orta sahada kaliteli isimler var. Kimin oynadığı fark etmez. Takımın menfaatlerini düşünmeliyiz. Bizim yapmamız gereken inanmak ve son ana dek mücadele etmek" dedi.

Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ifade eden Gustavo, "İki takım da şampiyonluk için yarışıyor. Lig ortada. Son maça kadar savaşacağız. Ben Fenerbahçe'de mutluyum. Takımım için mücadele etmek istiyorum. Umarım Fenerbahçe taraftarını mutlu ederiz" şeklinde konuştu.

