Luiz Gustavo'ya Fransa'dan sürpriz talip!

Oynadığı futbolla kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarların 1 numarası haline gelen Luiz Gustavo'ya Fransa'dan talip çıktı.

Fanatik'in haberine göre, Lyon Sportif Direktörü Juninho'nun, Sambacı yıldızın transferi için nabız yokladığı öğrenildi.

32 yaşındaki deneyimli futbolcuya Arap kulüplerinden de ilgi olduğu biliniyor.

Kanarya, yüksek bir bonservis bedeli dışında Gustavo'yu satmayı düşünmüyor.

Deneyimli orta saha bu sezon 28 maçta süre aldı ve 2 gol atıp 1 de asist yaptı.