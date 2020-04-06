Lukaku: Thierry Henry takımı rezil ediyordu

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde izolasyondaki Romelu Lukaku, sosyal medyadan Thierry Henry ile canlı yayın yaptı. Belçikalı oyuncu, milli takım günleriyle ilgili olarak, "Oradayken, biz golcüler olarak en iyi zamanımızdı. Çünkü rekabet vardı" dedi.

"Herkes en üst seviyedeydi" ifadelerini kullanan Lukaku, "Rekabete katıldığınızda eğlenceli bir parti oluyordu. Bazen emekliye ayrılabiliyordunuz(!); ancak bu o zamanlar görünmüyordu" ifadelerini kullandı.

Henry ise Lukaku'nun bu sözlerine alçakgönüllü bir şekilde yanıt verirken, "Bazen, her zaman olmuyordu. Bazen oluyordu" dedi. Bunun üzerine Lukaku, "İsimlerini söylemiyorum; ancak ne zaman kardeşim (Henry) gelip antrenmanda yeteneklerini gösterdiğinde bazı oyuncular sahayı terkediyordu" diye konuştu.

Lukaku'dan isim vermemesini isteyen Henry, "Yapma" diyerek araya girdi.

Arsenal ve Fransa eski Milli Takımı'nın golcü yıldızı Thierry Henry, 2018 Dünya Kupası sırasında Belçika Milli Takımı teknik heyetindeydi. 2016'da Roberto Martinez'in teknik heyete aldığı 42 yaşındaki efsane isim, Belçika'nın Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmasında katkı sağladı.

Thierry Henry, Arsenal'in tarihi başarılarında kilit isimlerden biri olurken; 175 gole imza attı. 2018 Dünya Kupası sonrası Belçika'dan ayrılan Henry, Monaco'yu çalıştırdı; ancak hayal kırıklığıyla geçen teknik direktörlük kariyeri sonunda Fransız ekibinden ayrıldı. 42 yaşındaki eski yıldız, şimdi MLS ekiplerinden Montreal Impact'ı çalıştırıyor.

