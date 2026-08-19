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Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Oosterwolde takıma veda mı ediyor? Çarpıcı iddia: "Serie A yolcusu..."

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için tur şansını kovalayan Fenerbahçe'de diğer yandan gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili sıcak gündem devam ediyor. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuyla ilgili Seria A ekibinin kancayı taktiği yönündeki çarpıcı iddia futbol kamuoyunu hareketlendirdi. Onaylanması halinde İtalya yolcusu olacak olan sarı lacivertli oyuncunun gidişine İsmail Kartal'ın da sıcak baktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Oosterwolde takıma veda mı ediyor? Çarpıcı iddia: "Serie A yolcusu..."
Mustafa Fidan

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü yıldız Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'den gidecek olan oyuncularla ilgili haberler geliyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Serie A devinin, yıldız futbolcuyu istediği belirtildi.

Fenerbahçe de yıldız oyuncu Oosterwolde takıma veda mı ediyor? Çarpıcı iddia: "Serie A yolcusu..." 1

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI İTALYA YOLCUSU MU? ÇARPICI İDDİA

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yanı sıra gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yanı sıra gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

Fenerbahçe de yıldız oyuncu Oosterwolde takıma veda mı ediyor? Çarpıcı iddia: "Serie A yolcusu..." 2

Sarı-lacivertli takımda düzenli olarak oynayan yıldıza dev bir talip olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızının transfere yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Fenerbahçe de yıldız oyuncu Oosterwolde takıma veda mı ediyor? Çarpıcı iddia: "Serie A yolcusu..." 3

ROMA, OOSTERWOLDE'NİN PEŞİNDE

A Spor'un haberine göre; Roma'nın Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'yi transfer etmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'nin menajeri ile görüştüğü aktarıldı.

Fenerbahçe de yıldız oyuncu Oosterwolde takıma veda mı ediyor? Çarpıcı iddia: "Serie A yolcusu..." 4

JAYDEN TRANSFERE SICAK

Jayden Oosterwolde'nin Serie A'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Jayden Oosterwolde'nin transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

25 yaşındaki Hollandalı oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Jayden Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Roma fenerbah.e Jayden Oosterwolde
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