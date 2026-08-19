Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Oosterwolde takıma veda mı ediyor? Çarpıcı iddia: "Serie A yolcusu..."

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü yıldız Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'den gidecek olan oyuncularla ilgili haberler geliyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Serie A devinin, yıldız futbolcuyu istediği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI İTALYA YOLCUSU MU? ÇARPICI İDDİA

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yanı sıra gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yanı sıra gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

Sarı-lacivertli takımda düzenli olarak oynayan yıldıza dev bir talip olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızının transfere yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

ROMA, OOSTERWOLDE'NİN PEŞİNDE

A Spor'un haberine göre; Roma'nın Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'yi transfer etmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'nin menajeri ile görüştüğü aktarıldı.

JAYDEN TRANSFERE SICAK

Jayden Oosterwolde'nin Serie A'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Jayden Oosterwolde'nin transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

25 yaşındaki Hollandalı oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Jayden Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.