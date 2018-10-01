Podolski'den F.Bahçe'ye gönderme!

Galatasaray'da iken çaya olan düşkünlüğü ile bilinen Podolski, Rizespor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından günaydın mesajında "Rize turist çayı" paketini öptüğü fotoğrafını kullandı ve "Günaydın" dedi.

Lukas Podolski, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra transfer olduğu Vissel Kobe'de futbol yaşamını sürdürüyor.

İşte Lukas Podolski'nin yaptığı paylaşım:





