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Podolski'den F.Bahçe'ye gönderme!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.10.2018 08:37 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski Alman futbolcusu Lukas Podolski, Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Fenerbahçelileri kızdıracak bir günaydın mesajı paylaştı. Podolski'nin günaydın mesajında "Rize turist çayı" paketini öptüğü görülüyor.

Podolski'den F.Bahçe'ye gönderme!

Galatasaray'da iken çaya olan düşkünlüğü ile bilinen Podolski, Rizespor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından günaydın mesajında "Rize turist çayı" paketini öptüğü fotoğrafını kullandı ve "Günaydın" dedi.

Lukas Podolski, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra transfer olduğu Vissel Kobe'de futbol yaşamını sürdürüyor.

İşte Lukas Podolski'nin yaptığı paylaşım:

011538371135

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Anahtar Kelimeler:
lukas podolski Fenerbahçe Galatasaray Çaykur Rizespor

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