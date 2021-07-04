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Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı

04.07.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'la olan sözleşmesi sona eren ve Türkiye'den ayrılması beklenen Alman yıldız Lukas Podolski, eski takımı Galatasaray'la ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı

Ülkemizde 2015-17 yılları arasında Galatasaray forması giyen, performansı ve saha dışındaki tavrıyla sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Lukas Podolski, sosyal medya hesabından eski kulübüyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılı kulüpte çok güzel anıları olduğunu belirten Podolski, yaptığı paylaşımda, "Altı yıl önce bugün Türkiye'nin en büyük kulübüne katılarak 'Aslan' oldum. Burada bana gösterilen sevgiyi hayatımın sonuna kadar hissetmeye devam edeceğim. Bu tüm güzel anılar için hepinize teşekkür ederim, Galatasaray!" ifadelerine yer verdi.

Sarı kırmızılı takımda 75 maçta görev alan Podolski, 34 gol atıp 18 de asist yaparak başarılı bir performans ortaya koydu.

Kariyerinde Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi dev kulüplerde forma giyen 36 yaşındaki golcü, Türkiye'de sarı kırmızılı takımla kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Lukas Podolski
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