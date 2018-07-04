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Lukas Podolski'den Volkan Demirel paylaşımı!

FUTBOL HABERLERİ  | 04.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski golcüsü Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Lukas Podolski'den Volkan Demirel paylaşımı!

Galatasaray'ın eski oyuncularından Lukas Podolski, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Alman oyuncu, Instagram hesabından Volkan Demirel'in yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve üstüne de "Her zaman 1 numara" notunu düştü.

Podolski'nin yaptığı bu paylaşıma Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
lukas podolski volkan demirel

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