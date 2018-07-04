Lukas Podolski'den Volkan Demirel paylaşımı!

Galatasaray'ın eski oyuncularından Lukas Podolski, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Alman oyuncu, Instagram hesabından Volkan Demirel'in yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve üstüne de "Her zaman 1 numara" notunu düştü.

Podolski'nin yaptığı bu paylaşıma Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.





