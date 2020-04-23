Lukas Podolski Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüzle güreşecek

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, er meydanında Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün karşısına çıkacak.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kırmızı Beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, "Podolski ile Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün yağlı güreş yapması, er meydanına ayrı renk katacaktır" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli futbolcunun enteresan bir kişilik olduğunu belirten Süğlün, "Her şey yoluna girsin, bu salgın kabusunu atlatalım, insanlara moral olması için böyle bir şey yapılabilir. Yağlı güreş, Podolski'nin Japonya'da yaptığı sumo güreşinden daha renkli olur" diye konuştu.
Fraport TAV Antalyaspor başkanı Ali Şafak Öztürk de geçtiğimiz günlerde, "Podolski'ye Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yaptıracağız" demişti.Canlı yayına katılan tecrübeli futbolcu da, "Ali Gürbüz biraz beklesin. Birbirimize dokunamadığımızdan onu yenmem için koronavirüs salgınının geçmesi lazım" açıklamasını yapmıştı.
Fraport TAV Antalyaspor'da Japonya'nın Vİssel Kobe takımından sezon başında transfer olan Lukas Podoski, Japonya'da Sumo güreşi yapmıştı.
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