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Lukas Podolski: Köln Bundesliga'ya çıkarsa transfer olmak isterim!

ALMANYA HABERLERİ  | 04.12.2018 16:20 | Son Güncelleme

Japonya'da Vissel Kobe takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, Köln'ün Bundesliga'ya çıkması halinde transfer olmak isteyeceğini söyledi.

Lukas Podolski: Köln Bundesliga'ya çıkarsa transfer olmak isterim!

Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski tekrar Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Bundesliga 2'de oynayan eski takımı Köln hakkında konuşan Podolski, ''Tekrar Köln için oynamak istediğim bir sır değil. Kulüp de bunu biliyor. Ancak Köln'e gitmem için önce onların Bundesliga'ya çıkması lazım.'' dedi.

''OTURUR, KONUŞURUZ...''

Alman Bild gazetesine konuşan 33 yaşındaki futbolcu, ''Henüz kimseyle transfer görüşmesi yapmadım. Vissel Kobe ile sözleşmem 2019'da bitiyor. Bundesliga'dan veya başka bir yerden bir takım yazın beni isterse o zaman oturur konuşuruz.'' sözlerini kullandı.

Köln'de toplam 181 maça çıkan Alman futbolcu, 86 gol ve 42 asist üretmişti. Sosyal medyadan Galatasaray paylaşımları yapmaya devam eden ve taraftarları unutamadığını söyleyen Podolski, Japonya'da bu sezon 26 maça çıkarken 7 gol ve 6 asist kaydetti.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
lukas podolski Vissel Kobe Köln

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