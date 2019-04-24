Luke Walton'ın Kelli Tennant'ı taciz ettiği iddia edildi!

Eski spor muhabiri Kelli Tennant, NBA takımlarından Sacramento Kings'in koçu Luke Walton hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açtı. Tennant, tacizin 2017’de bir otel odasında gerçekleştiğini iddia ediyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Walton'ın 2017 yılında Golden State Warrior'ta yardımcı koçluk yaptığı dönemde Tennant’a, Santa Monica’daki Casa Del Mar Hotel’de cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor.

Walton'ın avukatı suçlamaları asılsız olarak nitelendirirken, Sacramento Kings, konuyla ilgili olarak bilgi toplamaya devam ettiklerini ve başka bir yorum yapılmayacağını açıkladı.

Tennat başta dava açmadığını ancak Spectrum SportsNet kanalının sunucusu olduğu dönemde Walton’ın tacizlerinin devam etmesi üzerine şikâyette bulunmaya karar verdiğini söyledi.

