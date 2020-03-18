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Lüks otomobil seyir halindeyken alev aldı

AYDIN HABERLERİ  | 18.03.2020 17:57 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı.

Lüks otomobil seyir halindeyken alev aldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Araç kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 17.00 sıralarında Kuşadası-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre V.A. isimli kişiye ait 64 SA plakalı bir otomobil, Kuşadası’ndan Söke istikametine giderken sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı motor kısmı yanmaya başladı. Sürücü yol kenarına çekerek 110 ekiplerine haber verdi. Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Lüks otomobil seyir halindeyken alev aldı

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