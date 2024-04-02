YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Lütfü Savaş, seçim sonuçlarına itirazda bulunacağını duyurdu

Lütfü Savaş, seçim sonuçlarına itirazda bulunacağını duyurdu

İHA İHA
02.04.2024 08:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını duyurdu.

Lütfü Savaş, seçim sonuçlarına itirazda bulunacağını duyurdu

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlamıştı. Başkan Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacağını açıkladı.

Savaş, söz konusu açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, Hatay halkının seçim iradesini kesinlikle gasp ettirmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Seçim sonuçlarına ilişkin itirazımızı, 2 Nisan saat 10.00’da Antakya İlçe Seçim Kuruluna, daha sonra diğer ilçe seçim kurullarına yapacağız. Hukukçularımız dün geceden itibaren, seçimlere ilişkin ıslak imzalar, oy sayım cetvelleri, oy sonuç tutanakları ile YSK verilerine dair birçok konu üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hatay halkının sandık iradesi tam olarak tecelli edene kadar mücadelemiz sürecek. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız. Tüm süreçte yanımızda olan Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Gökçe Göken ve Murat Bakan, milletvekillerimiz Nurhayat Ataca Kayış, Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara ile geçmiş dönem milletvekillerimiz Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir, İl Başkanımız Sayın Hakan Tiryaki ve parti örgütümüze, hemşehrilerime, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız. Bundan sonraki her aşamada sizleri bilgilendireceğiz. Saygı ve sevgilerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars’ta Otizm Günü etkinliğiKars’ta Otizm Günü etkinliği
Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü baskınKaçak kazı yapan definecilere suçüstü baskın
23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 2 Nisan Salı

İmsak
04:52
Sabah
06:13
Öğle
12:44
İkindi
16:17
Akşam
19:05
Yatsı
20:20
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.