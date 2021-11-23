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Lyon'a bir maç seyircisiz oynama cezası

23.11.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dimitri Payet'ın kafasına isabet eden şişe nedeniyle iptal edilen Lyon - Marsilya maçına yönelik ilk kararlar açıklandı.

Lyon'a bir maç seyircisiz oynama cezası

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Lyon ile Olimpik Marsilya arasında oynanan karşılaşmada çıkan olay nedeniyle ev sahibi takıma bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Komisyonu, Lyon takımının taraftarının Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'e şişe atmasının ardından hakem kararıyla oynanmayan karşılaşmaya ilişkin ilk cezalarını açıkladı.

LFP'den yapılan açıklamada, Lyon takımına bir maç seyircisiz oynama cezası verildiği belirtildi.

Karşılaşmayla ve çıkan olaylarla ilgili nihai kararların 8 Aralık'ta verilmesi bekleniyor.

Öte yandan Marsilya Kulübünden yapılan açıklamada, Dimitri Payet'in dünkü müsabakada yaşanan olay nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

Ligin 14. haftasında dün oynanan karşılaşmada Olimpik Lyon taraftarları, korner kullanmak üzere olan Olimpik Marsilyalı futbolcu Dimitri Payet'in kafasına bir su şişesi fırlatmıştı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabilmişti. Bu olayın ardından hakem, maçı 5. dakikada durdurmaya ve karşılaşmanın oynanmamasına karar vermişti.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Payet'e şişe fırlatan taraftarın tespit edildiği ve stattan çıkarıldığı belirtilmişti.

Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.

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