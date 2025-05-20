Lyon, Bologna, Marsilya... Fenerbahçe'nin genç yıldızı Avrupa'nın radarında!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yalnızca takıma katılacak isimler değil, takımdan ayrılması muhtemel oyuncularda çok konuşulanlar arasında.

Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Bologna, Marsilya ve Lyon gibi kulüplerin genç oyuncuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

EN CİDDİ ADIM MARSİLYA'DAN

Transferde şu ana kadar en ciddi adım Marsilya'dan geldi. Fransız kulübün başkanı Pablo Longoria'nın İstanbul'a gelerek Başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Marsilya'nın Yusuf için 19 milyon euroya kadar çıkmaya hazır olduğu ve bu teklifin Fenerbahçe'ye sözlü olarak iletildiği aktarıldı.

Fenerbahçe ise genç oyuncunun transferinden en az 25 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

BU SEZONUN YILDIZI PARLAYANLARINDANDI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 13 kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Yusuf'un Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.