Lyon'dan Samsun'a aynı tarif! Vedat Muriqi-Oğuz aydın seriye bağladı

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, Samsunspor karşısında henüz 3. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Kosovalı yıldız, üst üste üçüncü maçında da gol sevinci yaşarken sarı-lacivertlilerin Samsunspor'a karşı Süper Lig'deki en erken gollerinden birine imza attı.

Muriqi böylece son dönemdeki etkili performansını sürdürerek üst üste üçüncü maçında da gol atmayı başardı.

MURIQI'DEN 3 MAÇTA 3 GOL

Kosovalı santrfor, son üç karşılaşmada rakip fileleri boş geçmedi. Tecrübeli golcü sırasıyla Konyaspor, Lyon ve Samsunspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Form grafiğini yükselten Muriqi, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

SAMSUNSPOR'A KARŞI EN ERKEN GOLLERDEN BİRİ

Vedat Muriqi'nin 3. dakikada attığı gol, Fenerbahçe adına Samsunspor karşısında Süper Lig'de özel bir anlam taşıdı.

Muriqi, Viorel Moldovan'ın Şubat 1999'da 2. dakikada attığı golün ardından, sarı-lacivertlilerin Samsunspor'a karşı ligde kaydettiği en erken gollerden birine imza attı.

YİNE AYNI İKİLİ İŞ BAŞINDA...

Oğuz Aydın ile Vedat Muriqi, Lyon maçında sergiledikleri etkili uyumu Samsunspor karşısında da sürdürdü. Fransız ekibi karşısında rakip savunmaya zor anlar yaşatan ikili, Samsunspor deplasmanında da sahneye çıktı; Muriqi'nin henüz 3. dakikada attığı golün asistini yapan isim Oğuz Aydın oldu.