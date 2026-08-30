SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Hakan Çalhanoğlu yine sahnede! Kaleciyi uyuttu, Inter'i öne geçirdi

Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da yeni sezona fırtına gibi başladı. Cagliari deplasmanında 8. dakikada ceza sahası dışından ağları havalandıran Hakan, takımını 1-0 öne geçirdi ve iki haftada ikinci golünü kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu yine sahnede! Kaleciyi uyuttu, Inter'i öne geçirdi
Burak Kavuncu
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Inter, Serie A'da Cagliari deplasmanında mücadele ederken sahneye yine Hakan Çalhanoğlu çıktı. Milli futbolcu, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla kaleciyi hazırlıksız yakaladı ve topu ağlara gönderdi.

CEZA SAHASI DIŞINDAN YİNE ATTI

Hakan Çalhanoğlu yine sahnede! Kaleciyi uyuttu, Inter i öne geçirdi 1

Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından gönderdiği etkili şutla Inter'i Cagliari karşısında 1-0 öne geçirdi. Kalecinin hamle yapmakta geciktiği pozisyonda milli yıldızın vuruşu büyük beğeni topladı.

2 HAFTADA 2 GOL

Hakan Çalhanoğlu yine sahnede! Kaleciyi uyuttu, Inter i öne geçirdi 2

Serie A'da yeni sezona etkili bir giriş yapan Hakan Çalhanoğlu, böylece üst üste ikinci haftada da gol sevinci yaşadı.

2 maçta 2 gol kaydeden milli yıldız, Inter'in yeni sezondaki en formda isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lyon'dan Samsun'a aynı tarif! Vedat Muriqi-Oğuz aydın seriye bağladıLyon'dan Samsun'a aynı tarif! Vedat Muriqi-Oğuz aydın seriye bağladı
Beşiktaş, Amir Hadžiahmetović ve Al Musrati'nin sözleşmesini feshetti!Beşiktaş, Amir Hadžiahmetović ve Al Musrati'nin sözleşmesini feshetti!
Anahtar Kelimeler:
Cagliari Calcio Hakan Çalhanoğlu gol inter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Burak Özçivit kız kardeşinin düğününe gitmedi! Nedeni ortaya çıktı

Burak Özçivit kız kardeşinin düğününe gitmedi! Nedeni ortaya çıktı

Motorinde yeni zam: Tarih belli oldu

Motorinde yeni zam: Tarih belli oldu

Kıbrıs'taki fırtınada lüks yat battı! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Kıbrıs'taki fırtınada lüks yat battı! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.