Hakan Çalhanoğlu yine sahnede! Kaleciyi uyuttu, Inter'i öne geçirdi

Inter, Serie A'da Cagliari deplasmanında mücadele ederken sahneye yine Hakan Çalhanoğlu çıktı. Milli futbolcu, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla kaleciyi hazırlıksız yakaladı ve topu ağlara gönderdi.

CEZA SAHASI DIŞINDAN YİNE ATTI

Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından gönderdiği etkili şutla Inter'i Cagliari karşısında 1-0 öne geçirdi. Kalecinin hamle yapmakta geciktiği pozisyonda milli yıldızın vuruşu büyük beğeni topladı.

2 HAFTADA 2 GOL

Serie A'da yeni sezona etkili bir giriş yapan Hakan Çalhanoğlu, böylece üst üste ikinci haftada da gol sevinci yaşadı.

2 maçta 2 gol kaydeden milli yıldız, Inter'in yeni sezondaki en formda isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.