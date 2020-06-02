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Lyon, Karl Toko Ekambi’nin bonservisini aldı

FRANSA HABERLERİ  | 02.06.2020 22:30 | Son Güncelleme

Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, devre arasında Villareal’den kiraladığı Kamerunlu futbolcu Karl Toko Ekambi’nin 11.5 milyon Euroluk satın alma opsiyonu kullandığını açıkladı. Lyon, Ekambi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Lyon, Karl Toko Ekambi’nin bonservisini aldı

Fransa temsilcisi Olympique Lyon, devre arasında kadrosuna kiralık olarak kattığı Kamerunlu futbolcu Karl Toko Ekambi’nin bonservisini aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 11.5 milyon Euroluk satın alma opsiyonun kullanıldığı ifade edilirken, Ekambi ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yapılan anlaşmada ayrıca 4 milyon Euro’ya kadar ek ödemenin ve bir sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 15’inin Villareal’e verileceği ifade edildi. 15 Eylül 2020 tarihinden önce bir transfer gerçekleşirse ücretin yarısının Villareal’e verileceği de belirtildi.Bu sezon Lyon ile 12 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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