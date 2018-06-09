Lyon, Nabil Fekir için Liverpool'a kapıyı kapattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Nabil Fekir'in transferi için Liverpool'la yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlere göre Lyon, Liverpool'dan Fekir için 60 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli istedi. Premier Lig ekibi ise bu rakamı ödemeye yanaşmayınca iki kulüp arasında anlaşma sağlanmadı.
Lyon, "Nabil Fekir'in transferi için Liverpool'la yürütülen görüşmeler noktalanmadı ve Lyon kararını görüşmeleri sonlandırmaktan yana kullandı" ifadelerinin bulunduğu bir açıklama yaptı.
Fekir, bu sezon forma giydiği 40 maçta 23 gol 8 asistle oynamıştı. 2011 yılında Lyon altyapısına transfer olan Fransız futbolcu, 2013 yılından bu yana Lyon A Takımı'nda forma giyiyor.
Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!
Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!
Davide Astori'nin ölüm nedeni belli oldu
Devlerin gözdesi Erce Kardeşler, Standart Liege'e gidiyor
Galatasaray'ın yeni golcüsü Ahmed Musa
Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor
Burak Yılmaz kariyerine Trabzonspor'da devam edecek!
Caner Erkin'e 2 yıl hapis istemi
Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya İngiltere yolcusu
Samsunspor, Önder Özen ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı!
Anderson Talisca İtalya'da görüldü!
Teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum