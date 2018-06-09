SPOR

Lyon, Nabil Fekir için Liverpool'a kapıyı kapattı

FRANSA HABERLERİ  | 09.06.2018 21:42 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, transferin gözde isimlerinden Nabil Fekir için Liverpool'la yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve Fekir'in takımda kalacağını duyurdu!

Lyon, Nabil Fekir için Liverpool'a kapıyı kapattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Nabil Fekir'in transferi için Liverpool'la yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlere göre Lyon, Liverpool'dan Fekir için 60 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli istedi. Premier Lig ekibi ise bu rakamı ödemeye yanaşmayınca iki kulüp arasında anlaşma sağlanmadı.

Lyon, "Nabil Fekir'in transferi için Liverpool'la yürütülen görüşmeler noktalanmadı ve Lyon kararını görüşmeleri sonlandırmaktan yana kullandı" ifadelerinin bulunduğu bir açıklama yaptı.

Fekir, bu sezon forma giydiği 40 maçta 23 gol 8 asistle oynamıştı. 2011 yılında Lyon altyapısına transfer olan Fransız futbolcu, 2013 yılından bu yana Lyon A Takımı'nda forma giyiyor.

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
Monaco'da forma giyen Radamel Falcao'ya hapis şokuMonaco'da forma giyen Radamel Falcao'ya hapis şoku
Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardıBuffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nabil Fekir lyon liverpool

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası

Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası

Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler

Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler

Bülent Korkmaz resmen Antalyaspor'da

Bülent Korkmaz resmen Antalyaspor'da

Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua'dan Bafetimbi Gomis'e 10 milyon Euro

Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua'dan Bafetimbi Gomis'e 10 milyon Euro

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lyon, Nabil Fekir için Liverpool'a kapıyı kapattı

Lyon, Nabil Fekir için Liverpool'a kapıyı kapattı

Monaco'da forma giyen Radamel Falcao'ya hapis şoku

Monaco'da forma giyen Radamel Falcao'ya hapis şoku

Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı

Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı

Neymar transferi için PSG Başkanı Nasır el-Halifi açık kapı bıraktı!

Neymar transferi için PSG Başkanı Nasır el-Halifi açık kapı bıraktı!

Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Nantes, Claudio Ranieri ile yolların ayrılacağını açıkladı

Nantes, Claudio Ranieri ile yolların ayrılacağını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.