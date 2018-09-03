Zaman zaman Lyon taraftarıyla arası açılan Bruno Genesio, bir taraftarı kovaladı. Kızı ile bir kafeden çıktığı sırada Bruno Genesio, bir taraftarın küfürlü tacizine uğradı.

Bunun üzerine Lyon Teknik Direktörü Genesio taraftarı kovalamaya başlarken, ''Senin ananı s..., kaçma'' ifadelerini kullandı.

O sırada bir taraftar olayı videoya alırken, yaşananlar Fransız basınında geniş yer buldu.

