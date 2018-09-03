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Lyon'un hocası Bruno Genesio'dan taraftara küfür: "Senin ananı s..., kaçma"

FRANSA HABERLERİ  | 03.09.2018 20:14 | Son Güncelleme

Lyon teknik direktörü Bruno Genesio bir taraftarın küfürlü tacizine uğradı. Çılgına dönen Genesio, taraftarı kovalarken, 'Senin ananı s..., kaçma'' ifadelerini kullandı.

Zaman zaman Lyon taraftarıyla arası açılan Bruno Genesio, bir taraftarı kovaladı. Kızı ile bir kafeden çıktığı sırada Bruno Genesio, bir taraftarın küfürlü tacizine uğradı.

Bunun üzerine Lyon Teknik Direktörü Genesio taraftarı kovalamaya başlarken, ''Senin ananı s..., kaçma'' ifadelerini kullandı.

O sırada bir taraftar olayı videoya alırken, yaşananlar Fransız basınında geniş yer buldu.

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Bruno Genesio lyon

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