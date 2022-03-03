M7 Kabataş-Mecidiyeköy metro hattındaki son ray kaynatıldı

İSTANBUL (AA) - M7 Kabataş-Mecidiyeköy metro hattındaki son rayların kaynatma işlemi Fulya İstasyonu'nda yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, M7 Kabataş-Mecidiyeköy metro hattının son raylarının kaynatma işlemine katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, en acil hatlara yoğunlaştıklarını belirterek, Mecidiyeköy, Fulya, Yıldız, Beşiktaş ve Kabataş üzerinden devam eden hat üzerinde birkaç önemli unsur bulunduğunu söyledi.

Beşiktaş'taki tarihi kazıların devam etmesi nedeniyle açılış tarihi veremediklerini aktaran İmamoğlu, "Burada Fulya'yı ve Yıldız'ı biz bu yıl sonuna yetiştirip bu hatları bağlantı şekliyle, Mecidiyeköy'e gidiş geliş yapacak bir biçimde, bir nevi Mecidiyeköy'e Mahmutbey'den gelen vatandaşımızı hem Fulya'ya hem Yıldız'a 7-8 dakikalık bir aktarmayla ulaştırmış olacağız. Beşiktaş'taki kazının belirsiz olması, oradaki istasyonun açılış tarihini şimdi belirleyemiyoruz. Kabataş ile ilgili daha hızlı hareket edeceğiz. Dolayısıyla Fulya-Yıldız'ı bu yıl sonunda ama Kabataş'ı da 2024'e hazırlamak istiyoruz." dedi.

Kabataş'ta bir proje üzerine çalıştıklarını, inşaatını başlattıklarını dile getiren İmamoğlu, "Eş güdümlü bir şekilde hem Kabataş'taki bu transfer merkezimiz bitecek hem de bu bahsettiğim 2024'e kadar Kabataş'a ulaşan bu hat, bir nevi insanlarımızı Mahmutbey'den Kabataş'a kadar ulaştırmış olacak." diye konuştu.

Bütün bu ulaşım aksiyonlarının İstanbul'un yoğunlaşan nüfusuna çözüm gayreti olduğunu dile getiren İmamoğlu, Kanal İstanbul'un kente daha fazla yük getireceğini öne sürdü.

- "Büyük sorunlar büyük projelerle aşılacak"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu da büyükşehirlerin büyük sorunları olacağını, büyük sorunların da büyük projelerle aşılacağını belirtti.

Dervişoğlu, "Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem İYİ Parti olarak, Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak, Kanal İstanbul'un nelere sebep olacağını, TBMM'de sıklıkla dile getiriyoruz. O projenin hayal olmaktan öteye geçeceğini, ben şahsen zannetmiyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay da "16 milyon İstanbullunun bir kesimine değil, bir kısmına değil, çoğuna değil, tamamına dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla biz de iftar ediyoruz. Ekibine, yüklenici firmaya ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından M7 Kabataş-Mecidiyeköy metro hattındaki son ray kaynatıldı.

