'Maaşı ödenemedi dizi bitti' dendi! Çağatay Ulusoy'a kazancı soruldu! Sessizliğini bozdu

Şimdilerde Netflix'teki dizileri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy son olarak oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı Gaddar dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermişti.

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken Gaddar dizisi için erken final kararı alınmış, bu karar tüm dizi takipçilerini şaşırtmıştı. Dizinin final kararının Çağatay Ulusoy'un maaşının ödenemediği için alındığı iddia edilmişti.

BÖLÜM BAŞI 3,5 MİLYON TL İDDİASI...



Ekran macerası 20 bölüm süren diziden Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL kazandığı söylenmişti. Ulusoy'un şimdi de yeni bir projesi için bölüm başına 3.5 milyon TL istediği iddiaları gündeme geldi.

Bir mekan çıkışı görüntülenen Çağatay Ulusoy'a 'Astronomik rakamlar yazılıyor sizinle alakalı...' diyerek dizilerden aldığı ücret soruldu.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU



Yakışıklı oyuncu konuya dair sessizliğini sonunda bozdu ve 'Her şeye inanmayın.' diyerek bu iddiaları yalanladı.