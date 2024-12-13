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  4. 'Maaşı ödenemedi dizi bitti' dendi! Çağatay Ulusoy'a kazancı soruldu! Sessizliğini bozdu

'Maaşı ödenemedi dizi bitti' dendi! Çağatay Ulusoy'a kazancı soruldu! Sessizliğini bozdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.12.2024 15:48
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Son olarak Sümeyye Aydoğan ile başrolünü paylaştığı Gaddar dizisiyle ekranlarda boy gösteren Çağatay Ulusoy'un bu dizisi 20. bölümde final yapmış, dizinin erken final kararının ise Ulusoy'un maaşının ödenemediği için alındığı iddia edilmişti. Ulusoy'a dizilerden bölüm başı aldığı rakam soruldu.

'Maaşı ödenemedi dizi bitti' dendi! Çağatay Ulusoy'a kazancı soruldu! Sessizliğini bozdu

Şimdilerde Netflix'teki dizileri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy son olarak oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı Gaddar dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermişti.

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken Gaddar dizisi için erken final kararı alınmış, bu karar tüm dizi takipçilerini şaşırtmıştı. Dizinin final kararının Çağatay Ulusoy'un maaşının ödenemediği için alındığı iddia edilmişti.

GADDARA

BÖLÜM BAŞI 3,5 MİLYON TL İDDİASI...

Ekran macerası 20 bölüm süren diziden Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL kazandığı söylenmişti. Ulusoy'un şimdi de yeni bir projesi için bölüm başına 3.5 milyon TL istediği iddiaları gündeme geldi.

ÇAĞATAY 1

Bir mekan çıkışı görüntülenen Çağatay Ulusoy'a 'Astronomik rakamlar yazılıyor sizinle alakalı...' diyerek dizilerden aldığı ücret soruldu.

ÇAĞATAY 2

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yakışıklı oyuncu konuya dair sessizliğini sonunda bozdu ve 'Her şeye inanmayın.' diyerek bu iddiaları yalanladı.

Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy
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