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MABEM yüz yüze eğitime başlıyor

23.01.2021 17:16 | Son Güncelleme:
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MABEM yüz yüze eğitime başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) pandemi sürecinde zorunlu olarak verdiği araya son veriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) pandemi sürecinde zorunlu olarak verdiği araya son veriyor. MABEM 25 Ocak 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitimlerine başlıyor.
Pandemiden dolayı yaşanılan kısıtlamalar ile ara verilen yüz yüze eğitimler MABEM’de 25 Ocak 2021 Pazartesi günü itibariyle başlıyor. 2 bin 434 öğrencinin eğitim gördüğü MABEM’de öğrencilerin akademik başarılarını arttırması için, eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeleri amacıyla Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitimde öğrenciler ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan sınavlara kadar eğitimlerine yüz yüze devam edecek. Yüz yüze eğitimler kapsamında çok sayıda deneme sınavları yapılacak. Yapılacak sınavlar sonrasında öğrencilerin ders eksiklikleri belirlenerek yapılacak olan ek derslerde öğrencilerin bu eksiklikleri giderilecek. Öğrencilerin gelecekleri için yapılacak olan eğitim hizmetleri sürecin el verdiği ölçüde devam edecek.

MABEM yüz yüze eğitime başlıyor

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