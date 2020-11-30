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Maç bitti, protokol tribünü karıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.11.2020 09:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Maç bitti, protokol tribünü karıştı

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup ederken siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler karşılaşmanın ardından büyük coşku yaşadı.

Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip, deplasman tribününde bulunan karton taraftarların önünde eğilip ardından 3’lü çekerken, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünde galibiyeti kutladı. Ancak bu sırada Fenerbahçeli bazı isimlerin tepki göstermesi üzerine tribünde ufak çaplı bir gerginlik yaşandı. Araya girenler, gerginliğin büyümesine engel oldu.

Maçın bitimiyle birlikte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nin yolunu tuttu. (IHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Uçan kaçan uzay takımı civcivspor hazmetmek zor tabi. Siz şu stadın kapılarını sıkı kapatın cereyan yapıyor.
NOLDU YAVRULAR ZORUNUZA MI GİTTİ TRABZON MAÇINDA HAKEMLERİN DE YARDIMIYLA (1. GOL ÖNCESİ NET FAUL) KAZANIRKEN "TRABZON KÜMEYE" FALAN COŞUYORDUNUZ ELİN OĞLU DA BÖYLE 24 AYAR BİLEZİK GİBİ GEÇİRİNCE HOPLAMAYACAKSINIZ
zorunuza gittiği belli bi soda için iyi gelir herzamanki yaptıkları şeyleri yine tekrarlamışlar yenilince sağa sola saldırmak ama biz BEŞİKTAŞız bunu unuttunuz
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