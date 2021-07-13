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Maç keyfine bambaşka bir hava katan dünyanın en iyi stadyumları! İlk fırsatta gitmek isteyeceksiniz...

13.07.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keyifli bir maç izlemek, her futbolseverin arzusu. TV başında maç izlemenin ayrı bir keyfi olsa da güzel bir stadyumda maç izlemek bu keyfi zirveye çıkarır. Peki, büyük bir zevkle maç izleyeceğiniz stadyumların hangileri olduğunu merak ediyor musunuz? Muhteşem görüntüleri ve büyüleyici atmosferleriyle, işte karşınızda dünyanın en iyi stadyumları.

Maç keyfine bambaşka bir hava katan dünyanın en iyi stadyumları! İlk fırsatta gitmek isteyeceksiniz...

Dünya üzerinde birbirinden güzel, görkemli mimarilere sahip pek çok stadyum bulunuyor. Bu stadyumlarda maç izlemek muhteşem bir deneyim. Maç olsa da izlesek diyeceğiniz, size unutulmaz anlar yaşatacak, dünyanın en güzel stadyumlarını listeledik.

MARINA BAY STADYUMU

Singapur'daki Marina Bay Stadyumu, diğer adıyla Yüzen Stadyum, listenin en özgün mimariye sahip olan stadyumu. Bu stadyum adından da anlaşılabileceği üzere suyun üzerinde yüzen bir platform şeklinde yapılmış. 30,000 kişilik kapasiteye sahip olan Marina Bay, maç keyfinizi zirveye çıkaracak.

FNB STADYUMU

First National Bank Stadyumu ya da kısaca FNB Stadyumu, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde bulunuyor. Kapasitesi 94,736 olarak belirtilen stadyum, 2010 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yaptı. Güney Afrika'nın önemli futbol karşılaşmalarının çoğu da burada yapılıyor. FNB Stadyumu, maç izlemesi en keyifli stadyumlar arasında.

ALLIANZ ARENA

Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Allianz Arena, en dikkat çekici stadyumlardan bir tanesi. Kapasitesi 70,000 olan stadyumu, Bayern Munich ve 1860 Munich ortak kullanıyor. Stadyumun ışıkları Bayern Munich'in maçları olduğu zaman kırmızı, 1860 Munich'in maçları olduğundaysa mavi yanıyor.

SANTIAGO BERNABEU

İspanya'nın Madrid şehrinde bulunan Santiago Bernabeu'nun kapasitesi 81,044. Madrid şehrinin ışıkları arasında, görkemli mimarisiyle dünyanın en güzel stadyumlarından biri. Özellikle Real Madrid-Barcelona derbisini izlemenin verdiği keyif de muazzam.

CAMP NOU

Dünyanın en güzel stadyumlarından bahsedip Camp Nou'yu listeye almamak olmaz. Barcelona'nın stadı, 99,354 kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük stadyumu konumunda. Harika atmosferiyle maç izlemesi en keyifli stadyumlardan biri.

MONTREAL OLİMPİYAT STADYUMU

Kanada, Montreal'de bulunan bu stadyum 66,308 kişilik kapasiteye sahip. Stadyum, yanındaki kuleyle dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor. Stadyumun kulesi tam olarak 175 metre. Şüphesiz bu stadyumda da maç izlemek size büyük bir keyif verecek.

OLD TRAFFORD

İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan stadyum, dünyanın en güzel stadyumlarından birisi. Manchester United'ın ev sahipliğini yaptığı stadyumun kapasitesi 76,000. "Düşler Tiyatrosu" lakabı verilen bu stadyumun atmosferi gerçekten inanılmaz. Premier Lig'in en iyi takımlarından biri olan Manchester United'ın maçlarını izlemek, size unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

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