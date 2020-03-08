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Maç öncesi kadınlar gününü kutladılar

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.03.2020 13:04 | Son Güncelleme

Hakkari Amatör Futbol takımları maça çıkmadan önce kadın hakemlere çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladılar.Hakkari Amatör Futbol Ligi’nin ikinci yarı maçında Hakkari Bay köyü takımı ve Cölemerg Spor takımların müsabakasında görev alan kadın Hakem Çınar Çiftçi’nin 8 Mart Dünya kadınlar günü kutlayarak çiçek takdim ettiler.Hakkari Bay Köyü Spor takımı başkanları Aydın Özhan ve Cölemerg Spor takımının başkanı Seyfettin Çiftçi bütün kadınların gününü kutladıklarını kadınlar her daim bizim başımızın tacıdır şeklinde konuştular.

Maç öncesi kadınlar gününü kutladılar

Hakkari Amatör Futbol takımları maça çıkmadan önce kadın hakemlere çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladılar.
Hakkari Amatör Futbol Ligi’nin ikinci yarı maçında Hakkari Bay köyü takımı ve Cölemerg Spor takımların müsabakasında görev alan kadın Hakem Çınar Çiftçi’nin 8 Mart Dünya kadınlar günü kutlayarak çiçek takdim ettiler.
Hakkari Bay Köyü Spor takımı başkanları Aydın Özhan ve Cölemerg Spor takımının başkanı Seyfettin Çiftçi bütün kadınların gününü kutladıklarını kadınlar her daim bizim başımızın tacıdır şeklinde konuştular.

Maç öncesi kadınlar gününü kutladılar

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Hakkari Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:19
Öğle
12:21
İkindi
15:37
Akşam
18:12
Yatsı
19:27

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Vural Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Erdem Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

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