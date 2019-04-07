F.Bahçe derbi öncesi ağır yaralı!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Ankaragücü 42. dakikada Boyd'un attığı golle öne geçerken, Fenerbahçe'nin beraberlik golünü 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım kaydetti. Öte yandan Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Ankaragücü'nde ise Canteros 87. dakikada sahada yaşanan gerginliğin ardındna yapılan VAR incelemesi sonrası 90+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'de sarı kart gören Harun Tekin de Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Bu sonucun ardından deplasmandaki galibiyet hasreti 11 maça çıkan Fenerbahçe, 32 puanla 13. sırada kaldı. Ankaragücü de aynı puanla 14. basamağa yerleşti. Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacakken, Ankaragücü ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN MAÇTAN DAKİKALAR 10. dakikada Mehmet Ekici, kendi getirdiği topu sol kanattan atağa destek veren Hasan Ali Kaldırım'a bıraktı. Bu futbolcu bekletmeden topu ceza alanı içindeki Mehmet Ekici'ye aktardı. Mehmet Ekici'nin vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topu köşeden çıkardı.

17. dakikada kullanılan serbest atışta topun başına geçen Mehmet Ekici'nin şutunda kaleci Altay Bayındır son anda köşeden meşin yuvarlağı kornere çeldi. Köşe atışından gelen topla son oynayan Soldado'nun vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

24. dakikada Soldado'nun sağ taraftan ceza alanı içindeki Moses'a gönderdiği topa bu futbolcu dokunamadı.

42. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Canteros'un attığı topla defansın arkasında buluşan Boyd, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde bitirdi. İkinci yarı 47. dakikada Soldado’nun verdiği pas sonucu altı pas üzerinde topla buluşan Moses, kötü bir vuruş yaparak topu üstten auta yolladı.

55. dakikada MKE Ankaragücü’nde sol kanattan Canteros’un açtığı ortaya Orgill iyi yükselerek rakibinin üzerinden kafayı vurdu fakat top üstten auta çıktı.

65. dakikada Fenerbahçe organize bir atakla MKE Ankaragücü kalesinde gol pozisyonuna girdi. Valbuena’nın oyuna girdikten sonra orta alandaki pas alışverişini hızlandırmasıyla birlikte sağ kanattan Dirar’ın yaptığı ortaya yerden yavaş bir şut çeken Soldado, kaleci Altay’ı geçemedi.

67. dakikada Hasan Ali Kaldırım, verkaçlarla ceza sahasına girdiği pozisyonda düzgün bir vuruşla kalecinin solundan topu ağlara yolladı. 1-1

77. dakikada Fenerbahçe’de topla ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Mehmet Ekici, şut açısını bulduğu anda sert bir vuruş yaptı. Top MKE Kalecisi Altay’ın kontrolünde üsten auta çıktı.

85. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya gelişine vuran Mehmet Ekici’nin şutu MKE Ankaragücü savunmasına çarparak kornere çıktı.

88. dakikada Miha Zajc’ın yüzüne gelen top yerde kalmasına sebebiyet verdi. MKE Ankaragücü takım oyuncuları pozisyona devam edince iki takım oyuncuları arasında bir arbede yaşandı. Olay sonrası hakem VAR’a başvurdu.

90. dakikada çıkan olaylar sonucu Mehmet Ekici ve Canteros kırmızı kartla oyundan atıldı.

Stat: Eryaman Stadı

Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Bahattin Duran xx, Mustafa Emre Eyisoy xx,

MKE Ankaragücü: Altay xxx, Sedat xx (Moke dk. 76 x), Pinto xx, Kulusic xx, Djedje x, Sacko xx (İlhan Parlak dk. 70 xx), Boyd xx (Azur dk. 90 ?), Pazdan xxx, Orgill xxx, Kitsious xx, Canteros x

Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Isla xxx (Ayew dk. 46 xx), Mehmet Topal xx, Moses x (Valbuena dk. 57 xx), Soldado xxx, Mehmet Ekici xx, Serdar Aziz xxx, Dirar xx, Tolgay xx (Miha Zajc dk. 81 ?), Skrtel xxx

Goller: Boyd (dk. 43) (MKE Ankaragücü), Hasan Ali Kaldırım (dk. 67) (Fenerbahçe)

Kırmızı Kartlar: Mehmet Ekici (dk. 90) (Fenerbahçe), Canteros (dk. 90) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Serdar Aziz, Isla, Harun Tekin (Fenerbahçe), Canteros, Pinto, Moke, Orgill (MKE Ankaragücü) MAÇTAN NOTLAR MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, ligde 100. kez karşı karşıya geldi. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Eryaman Stadı'nda karşılaşan iki takım, ligde 100. kez birbirlerine rakip oldu. FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Yanal, son karşılaşmada forma verdiği Andre Ayew, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar'ı kenara alırken, Serdar Aziz, Nabir Dirar ve Mehmet Ekici'yi ise sahaya sürdü. MOKE'NİN YERİNE DJEDJE OYNADI MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise ligdeki son maçın kadrosunda sadece tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, orta sahada Wilfried Moke'nin yerine Brice Djedje'ye ilk 11'de forma verdi. MAÇA İLGİ BÜYÜK Maça büyük ilgi gösteren MKE Ankaragücü taraftarları, tribünlerin çok büyük bölümünü doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü doldurarak deplasmanda takımlarına destek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde, Antalya'da geçtiğimiz ay yaşanan kazada yaşamını yitiren taraftarlar nedeniyle MKE Ankaragücü taraftarlarına "Başınız sağ olsun" şeklindeki tezahürat yaptı. Ev sahibi ekip taraftarları da bu tezahürata alkışlarla karşılık verdi.