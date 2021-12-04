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MAÇ ÖZETİ | Bayern Münih 3-2 Borussia Dortmund

04.12.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih, Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek zirvedeki farkı 4 puana çıkardı.

MAÇ ÖZETİ | Bayern Münih 3-2 Borussia Dortmund
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Almanya 1. Bundesliga'nın 14. haftasında Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 3-2'lik skorla kazandı.

Dortmund, 5. dakikada Julian Brandt'ın golüyle öne geçti. Bayern, bu gole 9. dakikada Robert Lewandowski ile çok çabuk bir cevap verdi.

  1. dakikada Kingsley Coman, Bayern Münih'i öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

ERLING HAALAND SKORU EŞİTLEDİ

Borussia Dortmund, Norveçli süperstarı Erling Haaland ile 48. dakikada eşitliği sağladı. Norveçli oyuncu 51. Bundesliga maçında 51. golünü kaydetti.

İlk golde olduğu gibi bu golde de asisti yapan Jude Bellingham oldu.

LEWANDOWSKI KAZANANI BELİRLEDİ

Bayern Münih, 77. dakikada Mats Hummels'in neden olmasıyla bir penaltı kazandı. Lewandowski penaltı vuruşunda hata yapmadı ve eski takımına karşı duble yaptı. Polonyalı süperstar, böylece bu sezon çıktığı 10 maçta 2 veya daha fazla golle skora etki etmeyi başardı.

Dortmund'da teknik direktör Marco Rose, yoğun itirazları nedeniyle 78. dakikada maçtan ihraç edildi.

BAYERN FARKI 4'E ÇIKARDI

Bayern Münih, üst üste ikinci galibiyetini alarak 34 puana yükseldi ve ikinci sıradakji Dortmund ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Bayern Münih, gelecek hafta Mainz'ı ağırlayacak. Dortmund ise Bochum deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Borussia Dortmund
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