MAÇ ÖZETİ | Burnley 1 - 0 Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Başakşehir, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Burnley ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Karşılaşmanın ilk devresinde de gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.
Burnley karşılaşmanın 97. dakikasında Jack Cork ile golü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir, Burnley'e 1-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
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