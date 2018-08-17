MAÇ ÖZETİ | Burnley 1 - 0 Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Başakşehir, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Burnley ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Karşılaşmanın ilk devresinde de gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.

Burnley karşılaşmanın 97. dakikasında Jack Cork ile golü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir, Burnley'e 1-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

