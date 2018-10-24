Eksik Aslan 1 puana razı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında Schalke 04'ü, Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etti. İlk 11'inden 5 oyuncusunun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Galatasaray, Schalke 04 karşısında etkisiz bir performans sergiledi. Pozisyon bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, Schalke'nin bulduğu net fırsatlara engel olamadı. Galatasaray'da 18 yaşındaki Ozan Kabak ve kaleci Muslera'nın üstün performansları, Schalke'nin gol bulmasını önledi. Bu sonucun ardından Galatasaray, grupta puanını 4'e yükseltti. Schalke 04 ise puanını 5 yaptı. Galatasaray, D Grubu'ndaki 4. maçında Schalke 04 ise deplasmanda karşılaşacak. Schalke 04 - Galatasaray maçı, 6 Kasım salı günü oynanacak. GALATASARAY - SCHALKE 04 MAÇININ 11'LERİ; Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren Schalke 04: Nübel, Nastasic, Sane, Mendyl, Stambouli, Rudy, Suat Serdar, Caligiuri, Konoplyanka, Embolo, Uth MAÇTAN DAKİKALAR 9. dakikada Garry Rodrigues'in ceza yayı dışında sol çapraza yakın noktadan çektiği sert şutta kaleci Nübel, meşin yuvarlağı yumruklayarak güçlükle kornere çeldi.

13. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Konoplyanka, ceza sahasına girer girmez kaleci Muslera'nın üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı. Boş kaleye doğru yönelen topa Martin Linnes, altıpas içinde müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.

17. dakikada Rudy'nin soldan kullandığı kornerde takım arkadaşının aşırttığı topa Embolo altıpasta kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı çıktı.

34. dakikada Maicon'un ceza yayı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues, pasını Eren Derdiyok'a çıkardı. Eren'in altıpasın içinde gelişine çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü.

45+1. dakikada Maicon'dan sıyrılan Konoplyanka'nın ceza alanına girerek yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarı 47. dakikada Konoplyanka'nın ara pasında sağdan ceza sahasına giren Embolo, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Embolo'nun vuruşunda top Muslera'dan dönerken, pozisyonun devamında bu oyuncunun ikinci şutunda ise meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Ozan Kabak çıkardı.

57. dakikada Konoplyanka'nın ceza sahası dışı sağ çaprazda çektiği şutta kaleci Muslera, meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla üstten kornere çeldi.

88. dakikada Rudy'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Skrzybski'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak Muslera'dan döndü. Savunmada Maicon, tehlikeyi uzaklaştırdı. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Stat: Türk Telekom

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo (Dk. 81 Ömer Bayram), Donk, Belhanda, Ndiaye, Sinan Gümüş (Dk. 61 Selçuk İnan), Rodrigues, Eren Derdiyok (Dk. 69 Muğdat Çelik)

Schalke 04: Nübel, Caligiuri, Sane, Nastasic, Mendyl, Rudy, Stambouli, Uth (Dk. 90 Burgstaller), Suat Serdar, Konoplyanka (Dk. 77 Skrzybski), Embolo (Dk. 81 McKennie)

Sarı kartlar: Dk. 49 Embolo (Schalke 04), Dk. 52 Nagatomo, Dk. 60 Linnes, Dk. 90+6 Belhanda (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 5 değişikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Serdar Aziz, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli kadroda yer almazken, o müsabakada ilk 11'de görev yapan Mariano Filho ile Ömer Bayram da yedeğe çekildi. Schalke 04 karşısında bu futbolcuların yerine Martin Linnes, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Ryan Donk ve Eren Derdiyok forma giydi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve Emre Akbaba da müsabakanın kadrosunda yer almadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalede Fernando Muslera'ya, savunmada da Linnes, Maicon, Ozan Kabak ve Nagatomo'ya görev verdi. Sarı-kırmızılıların orta sahasında Badou Ndiaye ve Ryan Donk, sağ açıkta Sinan Gümüş, sol açıkta Garry Rodrigues forma giydi. Forvet arkasında Younes Belhanda'nın oynadığı Galatasaray'ın santrforunda ise Eren Derdiyok yer aldı.

Takımın yedek kulübesinde ise Mariano ve Ömer Bayram'ın yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu. OZAN KABAK'IN İLK MAÇI Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak, kariyerindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Serdar Aziz'in yokluğunda Schalke 04 karşısında 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı, stoperde Maicon ile birlikte görevlendirdi. Genç futbolcu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 4'ü ilk 11 olmak üzere 5 karşılaşmada oynadı. MUSLERA'DAN YENİ REKOR Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Schalke 04 maçında ilk 11'de başlayarak Galatasaray'da yeni bir rekora imza attı. Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren 32 yaşındaki kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorunu egale etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30. kez kalesini koruyan Muslera, sarı-kırmızılıların eski oyuncuları Faryd Mondragon ve Gheorghe Popescu'nun rekoruna ortak oldu. Fernando Muslera, Galatasaray'da en çok resmi maça çıkan ve en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu rekorlarına sahip.

SCHALKE'DE 3 EKSİK Schalke 04'te 3 futbolcu, sakatlık ve rahatsızlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemedi. Alman ekibinde kaleci Ralf Fahrmann ve forvet Cedric Teuchert sakatlık, savunma oyuncusu Naldo da hastalığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı. TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadı'nı dolduran taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Schalke 04'ün bin kadar taraftarı da kendilerine ayrılan yerde maçı takip etti. Bu arada karşılaşma öncesinde iki takımın oyuncuları UEFA'nın Eşit Oyun kampanyası kapsamında birlikte poz verdi. Öte yandan maç öncesinde Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun selamlaştığı Fatih Terim'e "İmparator" diye hitap etmesi dikkati çekti. BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı statta izledi. Bakan Kasapoğlu, müsabakayı protokol tribününde takip etti. MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ