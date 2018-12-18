MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 1 - 1 Keçiörengücü (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray, ilk maçta 2-1 yendiği Keçiörengücü'yü Türk Telekom Stadı'nda konuk etti. Galatasaray, genç bir kadroyla çıktığı maçta 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Galatasaray'a turu getiren gol, 65. dakikada Yunus Akgün'den geldi. Selçuk İnan'ın kullandığı frikikte barajdan seken topu iyi takip eden genç futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Maçın sonunda daha etkili gözüken Keçiörengücü'nde Taha Balcı, 85. dakikada eşitlik golünü kaydetti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, 1-1'lik beraberliğin ardından tur atlayan takım oldu.

Galatasaray, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı. Keçiörengücü ise Galatasaray'a toplamda 3-2 mağlup olunca kupaya veda etti.

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki galibiyet hasretini de 7 maça çıkardı. Galatasaray, oynadığı 7 maçta 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR