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MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 1 - 1 Keçiörengücü (Ziraat Türkiye Kupası)

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.12.2018 22:19 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray, Keçiörengücü'nü konuk etti. Yedek ve genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Galatasaray, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı. Galatasaray'ın gösterdiği performans, sarı-kırmızılı taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 1 - 1 Keçiörengücü (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray, ilk maçta 2-1 yendiği Keçiörengücü'yü Türk Telekom Stadı'nda konuk etti. Galatasaray, genç bir kadroyla çıktığı maçta 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Galatasaray'a turu getiren gol, 65. dakikada Yunus Akgün'den geldi. Selçuk İnan'ın kullandığı frikikte barajdan seken topu iyi takip eden genç futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Maçın sonunda daha etkili gözüken Keçiörengücü'nde Taha Balcı, 85. dakikada eşitlik golünü kaydetti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, 1-1'lik beraberliğin ardından tur atlayan takım oldu.

Galatasaray, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı. Keçiörengücü ise Galatasaray'a toplamda 3-2 mağlup olunca kupaya veda etti.

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki galibiyet hasretini de 7 maça çıkardı. Galatasaray, oynadığı 7 maçta 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Atalay’ın sol kanattan yerden ortasında kaleci Metin’den seken topu alan Linnes, Celil’e çıkardı. Celil’in ceza sahası içinden vuruşunda defans topu son anda çizgiden çıkardı.
14. dakikada savunmanın arkasına sarkan Taha Balcı’nın ceza sahası içerisine girmeden kaleci İsmail üzerinden yaptığı aşırtma vuruşunda top kalenin solundan dışarı gitti.
19. dakikada Yunus’un ara pasında defansın arkasına sarkan Muğdat’ın sağ taraftan ceza sahası içine girip, kaleci Murat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Murat topu uzaklaştırdı.

İkinci yarı

62. dakikada Muğdat Çelik'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Atalay’ın vuruşunda kaleci Metin topu tek hamle de kontrol etti.
65. dakikada Selçuk İnan ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topu önünde bulan Yunus’un altıpasta yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
85. dakikada sağ kanattan içeri giren Devrim’in pasında kaleci İsmail’i geçen topu Taha boş kaleye gönderdi. 1-1

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Mustafa Savranlar xx
Galatasaray: İsmail xx, Linnes xx, Maicon xx, Ahmet Çalık xx, Ömer Bayram xx, Donk xx, Selçuk İnan xx, Celil Yüksel xxx, Yunus Akgün xxx (Malik Karaahmet dk. 85 ?), Atalay Babacan xx (Ali Yavuz Kol dk. 78 x), Muğdat Çelik xx
Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdülkadir Korkut xx, Cihan Can xx (Hakan Çevik dk. 84 ?), Uğur Ultu xx, Erdi Dikmen xx, Seçkin Getbay xx (Burak Aydın dk. 84 ?), Butuhan Süer xx (Devrim Taşkaya dk. 46 x), Sertaç Çam xx, Gökhan Meral xx, Süleyman Olgun xx, Taha Balcı xxx
Goller: Yunus Akgün (dk. 65) (Galatasaray), Taha (dk. 85) (Keçiörengücü)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası keçiörengücü

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