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Galatasaray yarı finale göz kırptı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.02.2019 22:33 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Yarı final öncesi avantajlı bir skor elde etmek isteyen Galatasaray, rakibi 41. dakikada 10 kişi kalmasını fırsat bildi ve mücadele 2-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, yeni transfer Luyindama ve Feghouli kaydetti.

Galatasaray yarı finale göz kırptı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatayspor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk etti.

Sahasında avantajlı bir skor elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar, rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirdi. Mücadelenin 7. dakikasında öne geçen Galatasaray, kapanışı 90+2'de yaptı ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada yeni transfer Christian Luyindama ve 90+2'de Sofiane Feghouli kaydetti.

Konuk ekip Hatayspor'da, maçın 41. dakikasında Ömer Alıcı, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kaleci Ömer Alıcı, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için önce sarı kartla cezalandırıldı ancak Mustafa Öğretmenoğlu, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartını çıkardı.

Rövanş mücadelesi, 26-27 ya da 28 Şubat'ta Hatay'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Luyindama kafa vuruşu ile topu köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
9. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında, Selçuk İnan'ın ara pası ile Sinan Gümüş ceza sahası önünde topla buluştu. Sinan'ın müsait pozisyonda şutunda kaleci Ömer meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
10. dakikada Hatayspor beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Nimaga'nın orta ortasında Gomis kafa ile topu arka direğe aşırdı. Korkishko'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci İsmail Çipe son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
12. dakikada sarı-kırmızılı takım etkili geldi. Onyekuru'nun pası ile Fernando Hatayspor ceza sahası önünde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta, kaleci Ömer Alıcı topu köşeden kornere çeldi.
34. dakikada Galatasaray ikinci golüne yaklaştı. Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza sahası dışında bekleyen Onyekuru çok sert vurdu. Kaleci Ömer Alıcı, çizgi üzerinde topu çeldi, ardından savunma meşin yuvarlağı kornere yolladı.
45+1. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Selçuk'un pasıyla Onyekuru savunmanın arkasına sarktı. Onyekuru'nun yerden şutu kaleci Akın'dan döndü, Fernando önünde kalan topu boş kaleye gönderdi. Son anda savunmada araya giren Yusuf Abdioğlu golü önledi.
45+6. dakikaka Selçuk'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu kontrol eden Yunus Akgün ceza sahası içinde rakibinden kurtulup şutunu çekti. Kaleci Ömer parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

51. 50. dakikada Sinan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Belhanda’nın önünü boşaltarak yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Akın’da kaldı.
77. dakikada Fernando’nun pasında kale önünde topla buluşan Onyekuru’nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Akın kurtardı.
87. dakikada Feghouli’nin ara pasında sağ taraftan bindiren Linnes’in ceza sahası içine girerek çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+2. dakikada sağ taraftan Linnes’in ortasında arka direkte Yunus topla buluştu. Yunus’un sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Kale önünde seken topa Feghouli'nin vuruşunda top filelere gitti. 2-0

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu x, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xx
Galatasaray: İsmail xx, Linnes xx, Marcao xx, Luyindama xx, Ömer xx, Donk xx (Belhanda dk. 46 x), Fernando xx, Onyekuru xx, Yunus xx, Selçuk xx (Mitroglou dk. 73 x), Sinan xx (Feghouli dk. 84 ?)
Hatayspor: Ömer xx, Mehmet xx, Soner xx, Yusuf xx, Yasin xx, Kubilay xx, Nimaga xx (Maiga dk. 74 x), Korkishko xx, Gomis xx (Akın dk. 44 ?), Selim xx (Caner Hüseyin dk. 46 x), Mirkan xx
Goller: Luyindama (dk. 7), Feghouli (dk. 90+2) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Ömer (dk. 41) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Kubilay (Hatayspor) Luyindama, Belhanda (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final ilk maçında takımının başında yer alamadı.

Terim'in yokluğunda yardımcı antrenör Levent Gülen takımın başında sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, vefat eden Talat Terim'i yaptıkları tezahüratlar ve açtıkları pankartlarla andı. Taraftarlar, kale arkası tribününe "Talat Terim'in mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" pankartı astılar.

Galatasaraylı futbolcular sahaya, "Mekanın cennet olsun Talat Terim", Hataysporlu futbolcular da "Başınız sağ olsun hocam" pankartıyla çıktı.

LUYİNDAMA İLK KEZ TÜRK TELEKOM STADI'NDA

Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Christian Luyindama da ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi ilk kez Türk Telekom Arena'da sarı-kırmızılı taraftarların önünde forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor mücadelesinde sahaya, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Fernando, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Onyekuru ve Sinan Gümüş ilk 11'iyle çıktı.

EMRE AKBABA 131 GÜN SONRA KADRODA

Galatasaray'da uzun sakatlığı sona eren Emre Akbaba, 131 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Yedekler arasında yer alan Emre, forma şansı bekledi.

Son olarak, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de 28 Eylül 2018'de sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta forma giyen Emre, o karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yürü e cimbom kim tutar seni.
Neye göz kırpıyor 2.lig takımı 10 kişi arenada 2 0 yeniyor
beğenmedim galatasarayı
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