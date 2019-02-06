Galatasaray yarı finale göz kırptı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatayspor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk etti.

Sahasında avantajlı bir skor elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar, rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirdi. Mücadelenin 7. dakikasında öne geçen Galatasaray, kapanışı 90+2'de yaptı ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada yeni transfer Christian Luyindama ve 90+2'de Sofiane Feghouli kaydetti.

Konuk ekip Hatayspor'da, maçın 41. dakikasında Ömer Alıcı, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kaleci Ömer Alıcı, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için önce sarı kartla cezalandırıldı ancak Mustafa Öğretmenoğlu, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartını çıkardı.

Rövanş mücadelesi, 26-27 ya da 28 Şubat'ta Hatay'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Luyindama kafa vuruşu ile topu köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

9. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında, Selçuk İnan'ın ara pası ile Sinan Gümüş ceza sahası önünde topla buluştu. Sinan'ın müsait pozisyonda şutunda kaleci Ömer meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

10. dakikada Hatayspor beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Nimaga'nın orta ortasında Gomis kafa ile topu arka direğe aşırdı. Korkishko'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci İsmail Çipe son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

12. dakikada sarı-kırmızılı takım etkili geldi. Onyekuru'nun pası ile Fernando Hatayspor ceza sahası önünde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta, kaleci Ömer Alıcı topu köşeden kornere çeldi.

34. dakikada Galatasaray ikinci golüne yaklaştı. Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza sahası dışında bekleyen Onyekuru çok sert vurdu. Kaleci Ömer Alıcı, çizgi üzerinde topu çeldi, ardından savunma meşin yuvarlağı kornere yolladı.

45+1. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Selçuk'un pasıyla Onyekuru savunmanın arkasına sarktı. Onyekuru'nun yerden şutu kaleci Akın'dan döndü, Fernando önünde kalan topu boş kaleye gönderdi. Son anda savunmada araya giren Yusuf Abdioğlu golü önledi.

45+6. dakikaka Selçuk'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu kontrol eden Yunus Akgün ceza sahası içinde rakibinden kurtulup şutunu çekti. Kaleci Ömer parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.