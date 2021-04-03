MAÇ ÖZETİ | Hatayspor 3-0 Galatasaray

Önemli eksikleri olan Galatasaray ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar etkisiz bir performans gösterdikleri mücadelede Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu. Hatayspor - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 72. dakikalarda Mame Diouf ve 29. dakikada Ruben Ribeiro attı.
Hatayspor'da Strahil Popov, 79. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Galatasaray 61 puanda kaldı ve ilk sıradaki Beşiktaş'tan 2 maç fazlası olmasına karşın 3 puan geride kaldı. Hatayspor ise 3 maç sonra kazanarak 49 puana yükseldi.
Galatasaray, gelecek haftayı 'BAY' geçtikten sonra 10 Nisan'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Hatayspor ise 6 Nisan'da Karagümrük'e konuk olacak.
Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti.
Terim'in yerine yedek kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin görev aldı.
Geçen haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da 30. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Teknik direktör Erdoğan, Billong, Boupendza ve Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu ve Kamara'ya görev verdi.
Hatayspor, Galatasaray karşısında sahaya Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Kamara, Diouf ilk 11'i ile çıktı.
6' ceza sahası önünde Galatasaraylı futbolcu Muhammed'in şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.
18' Hatayspor'da Kamara, ceza sahası içine gönderilen topa dokunamadı, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
21' Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Akintola'nın kale önüne gönderdiği topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
29' Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Riberio ceza sahası dışında topu önünde buldu. Riberio'un çektiği sert şut filelerle buluştu: 2-0
36' Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.
59' Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
65' Hatayspor'da Kamara'nın kaleci Muslera'yı çalımlayarak attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
69' Sağ köşeden korner kullanan Galatasaray'da Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Munir çeldi. Dönen topu önünde bulan Babel'in şutunu savunma uzaklaştırdı.
72' Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Diouf, kaleci Muslera'yı çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 3-0
76' Orta sahadan ceza sahasına kadar topu taşıyan Akintola'nın çaprazdan vurduğu şut kaleci Muslera'da kaldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid (Dk. 90+5 Abdurrahman Canlı), Riberio (Dk.90+5 Muhammed Mert), Traore (Dk. 81 Sackey), Akintola (Dk. 88 Burak Can Çamoğlu), Kamara, Diouf
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Etebo, Donk, Saracchi (Dk. 46 Linnes), Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan (Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu), Feghouli (Dk. 46 Ryan Babel), Onyekuru (Dk. 81 Oğulcan Çağlayan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Falcao)
Goller: Dk. 21 ve 72 Diouf, Dk. 29 Riberio (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 79 Popov (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Arda Turan, Dk. 62 Şener Özbayraklı (Galatasaray), Dk. 37 Yusuf Abdioğlu, Dk. 52 Kamara, Dk. 52 Mesut Çaytemel, Dk. 57 Akintola, Dk. 64 Santos (Atakaş Hatayspor)
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