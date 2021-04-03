MAÇ ÖZETİ | Hatayspor 3-0 Galatasaray

Önemli eksikleri olan Galatasaray ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar etkisiz bir performans gösterdikleri mücadelede Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu. Hatayspor - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 72. dakikalarda Mame Diouf ve 29. dakikada Ruben Ribeiro attı.

Hatayspor'da Strahil Popov, 79. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Galatasaray 61 puanda kaldı ve ilk sıradaki Beşiktaş'tan 2 maç fazlası olmasına karşın 3 puan geride kaldı. Hatayspor ise 3 maç sonra kazanarak 49 puana yükseldi.

Galatasaray, gelecek haftayı 'BAY' geçtikten sonra 10 Nisan'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Hatayspor ise 6 Nisan'da Karagümrük'e konuk olacak.

FATİH TERİM TRİBÜNDE

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti.