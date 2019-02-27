MAÇ ÖZETİ | Hatayspor 4 - 2 Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Hatayspor ile Galatsaray karşı karişıya geldi. İstanbul'daki maçı 2-0 kazanan Galatasaray, hatayspor deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 4-2 yenildi. Ancak turu geçen taraf Galatasaray oldu.
Galatasaray'ın gollerini 21. dakikada Muğdat Çelik ve 53. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Hatayspor'un golleri 59 (P) ve 71. (P) dakikada Gökhan Karadeniz, 79. dakikada Mirkan Aydın, 88. dakikada İsmail Çipe (kendi kalesine) geldi.
Galatasaray, Hatayspor'u eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Hatayspor etkili geldi. Mehmet Tayfun Dingil'in sağdan ortasında, altıpastaki Mirkan Aydın'ın bekletmeden vurduğu top yan direkten döndü.
21. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın pasında sol kanattan hızla ceza sahasına giren Emre Taşdemir, meşin yuvarlağı Muğdat Çelik'e çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından Emre Taşdemir'in topu eliyle kontrol ettiği uyarısı üzerine pozisyonu yeniden inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, golün geçerli olduğuna hükmetti.
26. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Selim Ilgaz'ın pasında topla buluşan Kubilay Sönmez'in cepheden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada Emre Taşdamir'in soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
58. dakikada Emre'nin Gökhan Karadeniz'i ceza alanı içinde düşürmesi sonunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
59. dakikada Gökhan Karadeniz kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
69. dakika Semih Kaya'nın ceza sahası içinde Mirkan Aydın'a müdahalesi sonucunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada topun başında geçen Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
79. dakikada ceza alanı içinde Mariano'dan sıyrılan Caner, pasını Mirkan Aydın'a çıkardı. Mirkan'ın altıpas çizgisi üzerinden yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2
85. dakika Caner'in kenardan açtığı ortada topa dokunan Yasin Güreler golü buldu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu top dışarıdan çevrildi diye golü iptal etti.
89. dakikada VAR'a bakan hakem Hatayspor'un golünü verdi. 4-2
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Önder Yılmaz xx
Hatayspor: Ömer Alıcı xx, Yasin Güreler xx, Soner Örnek xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Kubilay Sönmez xx (Bakary Nimaga dk. 61 xx), Gökhan Karadeniz xxx, Mirkan Aydın xx, Hamiodu Maiga xx (Diallo dk. 46 xx), Sadi Karaduman xx, Selim Ilgaz xx, Dmytro Korkishko xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 46 xx)
Galatasaray: İsmail Çipe xx, Mariano xx, Semih Kaya xx, Ahmet Çalık xx, Emre Taşdemir xx (Ömer Bayram dk. 65 x), Donk xx, Selçuk İnan xx, Sinan Gümüş xx, Emre Akbaba xxx, Yunus Akgün xx (Gökay Güney dk. 83 ?), Muğdat Çelik xxx (Onyekuru dk. 76 ?)
Goller: Muğdat Çelik (dk. 21), Emre Akbaba (dk. 53) (Galatasaray), Gökhan Karadeniz (dk. 59, 71), Mirkan Aydın (dk. 79), ), İsmail Çipe (dk. 85 k.k.) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Soner Örnek (Hatayspor), Semih Kaya, Emre Akbaba (Galatasaray)
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