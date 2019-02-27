MAÇ ÖZETİ | Hatayspor 4 - 2 Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Hatayspor ile Galatsaray karşı karişıya geldi. İstanbul'daki maçı 2-0 kazanan Galatasaray, hatayspor deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 4-2 yenildi. Ancak turu geçen taraf Galatasaray oldu.

Galatasaray'ın gollerini 21. dakikada Muğdat Çelik ve 53. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Hatayspor'un golleri 59 (P) ve 71. (P) dakikada Gökhan Karadeniz, 79. dakikada Mirkan Aydın, 88. dakikada İsmail Çipe (kendi kalesine) geldi.

Galatasaray, Hatayspor'u eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Hatayspor etkili geldi. Mehmet Tayfun Dingil'in sağdan ortasında, altıpastaki Mirkan Aydın'ın bekletmeden vurduğu top yan direkten döndü.

21. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın pasında sol kanattan hızla ceza sahasına giren Emre Taşdemir, meşin yuvarlağı Muğdat Çelik'e çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından Emre Taşdemir'in topu eliyle kontrol ettiği uyarısı üzerine pozisyonu yeniden inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, golün geçerli olduğuna hükmetti.

26. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Selim Ilgaz'ın pasında topla buluşan Kubilay Sönmez'in cepheden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.