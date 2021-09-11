MAÇ ÖZETİ | Kayserispor 2-0 Kasımpaşa

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-0'lık skorla kazanarak üst üste 2. galibiyetini aldı.

Kayserispor'a üstünlüğü getiren gol, 33. dakikada Bernard Mensah'tan geldi. Beşiktaş'taki kiralık periyodun ardından geri dönen Mensah, bir diğer yeni transfer Thiam'ın pasında rakiplerini ekarte ederek sol ayağıyla ceza alanı dışından yaptığı vuruşla harika bir gol kaydetti. Böylece Ganalı oyuncu, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği 6 Süper Lig maçının 4'ünde ve son 3 maçta 1'er gol kaydetmiş oldu.

Öne geçtikten sonra kontrollü bir oyunu tercih eden Kayserispor, 90+3. dakikada Cardoso'nun golüyle maçtan 2 farklı üstünlükle ayrıldı.

İki İstanbul takımı Başakşehir ve Kasımpaşa'yı art arda 1-0'lık skorlarla yenen Kayserispor, puanını 7 yaparak 7. sıraya yerleşti. Bu maça kadar 1 galibiyet ve 2 beraberliği olan Kasımpaşa ise ilk yenilgisini aldı ve 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak, Kasımpaşa ise evinde Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

MAÇ ÖZETİ

12' İbrahim Akdağ'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada boşta kalan topa Kayserispor'lu oyuncular dokunamadı. Defans topu son anda uzaklaştırdı.

22' Gökhan Sazdağ'ın sol kanattan ortasında top ceza sahası içinde Emrah Başsan'ın önünde kaldı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

33' Kayserispor 1-0 öne geçti. Thiam'ın uzun pasında topla buluşan Mensah'ın ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan filelere gitti. 1-0.

50' Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında top ceza sahası içinde bulunan Thiam'ın önünde kaldı. Thiam'ın zayıf vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

52' Topla buluşan Gökhan Sazdağı, ceza sahası içine girdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kalan Gökhan'ın vuruşu kaleci Ertuğrul'dan oyun alanına tekrar döndü.

63' Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Attamah'ın ters vuruşu kale direğinin üzerinden auta çıktı.

69' Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Jorgensen'in kafa vuruşu kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.

81' Mane'nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta İlhan Parlak'ın zayıf vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

90+2' sol kanattan ceza sahası içine giren Fernandes, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçtikten sonra çevirdiği topa boş pozisyonda Cardoso dokundu. Top ağlarla buluştu. 2-0

MAÇ DETAYLARI

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek (Dk. 89 Onur Bulut), Carole, Attamah, Uğur Demirok, Kolovetsios, Emrah Başsan (Dk. 67 Cardoso), İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdığı (Dk. 73 İlhan Parlak), Mensah (Dk. 67 Mane), Thiam (Dk. 89 Fernandes)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 84 Ahmet Engin), Evren Eren Elmacı (Dk. 89 Donk), Travnik, Bruma, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Sadiku (Dk. 66 Dirar), Jorgensen, Hajradinovic, Umut Bozok

Goller: Dk. 33 Mensah, 90+2 Cardoso(Yukatel Kayserispor)

Sarı Kartlar: Dk. 60 İbrahim Akdağ, Dk. 77 Cardoso, Dk. 81 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor) , Dk. 45 Travnik, Dk. 56 Sadiku (Kasımpaşa)

