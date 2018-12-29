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Buldozer Liverpool! Arsenal'i dağıttılar

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.12.2018 22:21 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasında Liverpool, sahasında Arsenal'i konuk etti. Anfield Road'daki dev maçta Liverpool, rakibini adeta sürklase etti ve sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Roberto Firmino'nun 3 golle yıldızlaştı maçın sonrasında Liverpool, şampiyonluk yolundaki çok kritik bir engeli daha kayıpsız geçti ve namağlup unvanını korudu.

Buldozer Liverpool! Arsenal'i dağıttılar

İngiltere Premier Lig'in 20'nci haftasında Liverpool sahasında Arsenal'i konuk etti. Anfield Road'da oynanan karşılaşma hızlı başladı. 11'inci dakikada Iwobi'nin asistiyle Maitland-Niles, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. Golün şokunu çabuk atlatan Liverpool 14 ve 16'ncı dakikalarda Firmino'nun ayağından bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Liverpool, 32'nci dakikada Mane ve 45'inci dakikada penaltıdan Salah'ın golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı. Karşılaşmanın skorunu 65'inci dakikada penaltıdan attığı golle Firmino belirledi: 5-1.

Bu sonuçla ligde üst üste 9'uncu olmak üzere toplamda 17'nci galibiyetini alan Liverpool 54 puanla liderliğini sürdürdü. Kırmızılar, en yakın rakibi Tottenham Hotspur'un sahasında Wolverhampton'a mağlup olmasıyla birlikte puan farkını da 9'a yükseltti.

Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülen Liverpool, gelecek hafta Manchester City'e konuk olacak.

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liverpool arsenal ingiltere premier ligi

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