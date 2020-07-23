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Maç özeti | Liverpool 5-3 Chelsea (İngiltere Premier Lig)

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Maç özeti | Liverpool 5-3 Chelsea (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 37'nci hafta karşılaşmasında Liverpool, konuk ettiği Chelsea'yi 5-3 yendi.

Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Chelsea'yle karşılaştı.

20 DAKİKA İÇİNDE 3 GOL

Ev sahibi takım 23'üncü dakikada Naby Keita, 38'inci dakikada Alexander Arnold ve 43'üncü dakikada Georginio Wijnaldum'un attığı gollerle 3-0 öne geçti.

Chelsea'de Olivier Giroud 45+3'üncü dakikada ağları havalandırarak ilk yarının skorunu belirledi: 3-1.

İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, Roberto Firmino'nun attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

Londra ekibi Chelsea, Tammy Abraham'ın 61'inci, Christian Pulusic'in ise 73'üncü dakikada attığı gollerle farkı 1'e düşürdü: 4-3.

Liverpool'da Alex Oxlade-Chamberlain 84'üncü dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve mücadele Liverpool'un 5-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

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LIVERPOOL KUPAYI KALDIRDI

Geçen haftalarda şampiyon olan Liverpoollu futbolcular, maçın ardından düzenlenen seremoniyle Premier Lig 2019-2010 sezonunun şampiyonluk kupasını kaldırdı. (AA)

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