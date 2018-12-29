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Cengiz Ünder İtalya'yı salladı!

İTALYA HABERLERİ  | 29.12.2018 18:56 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Roma, deplasmanda Parma'ya konuk oldu. Başkent ekibi, Milli futbolcu Cengiz Ünder'in yıldızlaştığı maçta Parma'yı 2-0 mağlup etti ve üst üste 2. maçını kazandı.

Cengiz Ünder İtalya'yı salladı!

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Roma, deplasmanda Parma ile karşı karşıya geldi.

Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen Roma, Parma karşısında galibiyete Cengiz Ünder'in üstün performansıyla ulaştı ve mücadeleyi 2-0 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 58. dakikada Bryan Cristante ve 75. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Cengiz Ünder, attığı gol ve yaptığı asistle takımına galibiyeti getirirken, bu haftanın en dikkat çeken performanslarından birini sergilemiş oldu. Cengiz Ünder bu sezon ligde 3'üncü golünü atıp, 5'inci asistini yaptı.

Roma, aldığı bu galibiyetle puanını 30'a yükseltti. Parma ise 25 puanda kaldı.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

Chievo 1 - 0 Frosinone

Empoli 0 - 1 Inter

Genoa 0 - 0 Fiorentina

Lazio 1 - 1 Torino

Sassuolo 2 - 6 Atalanta

Udinese 2 - 0 Cagliari

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Anahtar Kelimeler:
roma parma Cengiz Ünder İtalya Serie A

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