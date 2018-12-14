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Yedek F.Bahçe'den kötü kapanış!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.12.2018 00:51 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oldu. 5. hafta maçlarında gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, yedek ve genç oyuncu ağırlıklı çıktığı mücadeleden istediğini alamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Yedek F.Bahçe'den kötü kapanış!

UEFA UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun son hafta maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oldu. Daha önce grubu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Spartak Trnava'nın golü 41. dakikada Kubilay Yılmaz'dan geldi. Golün asistini yapan isim ise Erik Grendel oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 8 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. Spartak Trnava ise 7 puanla grubu üçüncü sırada bitirdi.

Mücadelenin 82. dakikasında Yiğithan Güveli sakatlandı ve sedye ile oyundan çıktı. Yiğithan'ın yerine Deniz Yılamz oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada ceza sahası dışından İsmail’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Slimani’nin kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.
17. dakikada Slimani’nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mahsun Çapkan’ın vuruşunda kaleci topu rahat bir şekilde kontrol etti.
41. dakikada Grendel'in sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Kubilay’ın şutu filelerle buluştu. 1-0

İkinci yarı

57. dakikada orta alandan atılan uzun topla sağ kanatta topla buluşan Slimani'nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda top yandan auta çıktı.
62. dakikada sağ kanattan Jailson'un ortasında altıpas noktası üzerinde Barış'ın şutu farklı şekilde dışarı gitti.
64. dakikada sol kanattan yapılan ortada topla buluşan Kubilay'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
90. dakikada sağ kanattan Kubilay'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Ghorbani'nin vuruşu farklı şekilde üstten auta çıktı.

Stat: Antona Malatinskeho
Hakemler: Sanchez Martinez xx, Raul Cabanero xx, Javier Rodriguez xx
Spartak Trnava: Martin Chudy xxx, Martin Toth x (Kulhanek dk. 64 x), Boris Godal xx, Matej Oravec xx, Vakhtang Tchanturishvili xx, Erik Jirka xx, Erik Grendel xx (Miesenböck dk. 81 ?), Lukas Gressak xxx, Davit Skhirtladze xx, Marek Bakos xx (Ghorbani dk. 75 x), Kubilay Yilmaz xxx
Fenerbahçe: Harun Tekin xx, İsmail Köybaşı x, Martin Skrtel x, Yiğithan Güveli x (Deniz Yılmaz dk. 82 ?), Şener Özbayraklı x, Jailson x, Diego Reyes x, Isla xx, Mahsun Çapkan x (Muhammet Çakı dk. 73 x), Barış Alıcı x, Slimani x
Gol: Kubilay (dk. 41) (Spartak Trnava)
Sarı kartlar: Gressak, Grendel (Spartak Trnava), Şener, İsmail (Fenerbahçe)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe spartak trnava UEFA Avrupa Ligi

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