Yedek F.Bahçe'den kötü kapanış!

UEFA UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun son hafta maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oldu. Daha önce grubu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Spartak Trnava'nın golü 41. dakikada Kubilay Yılmaz'dan geldi. Golün asistini yapan isim ise Erik Grendel oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 8 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. Spartak Trnava ise 7 puanla grubu üçüncü sırada bitirdi.

Mücadelenin 82. dakikasında Yiğithan Güveli sakatlandı ve sedye ile oyundan çıktı. Yiğithan'ın yerine Deniz Yılamz oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada ceza sahası dışından İsmail’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Slimani’nin kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

17. dakikada Slimani’nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mahsun Çapkan’ın vuruşunda kaleci topu rahat bir şekilde kontrol etti.

41. dakikada Grendel'in sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Kubilay’ın şutu filelerle buluştu. 1-0