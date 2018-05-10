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MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 10.05.2018 19:58 | Son Güncelleme

Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçıyla, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oldu. Diyarbakır'da oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçında tam 5 gol atıldı ve şampiyon 3-2'lik galibiyetle Teleset Mobilya Akhisarspor oldu. Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor büyük sevinç yaşarken Fenerbahçeli oyuncular hayal kırıklığı yaşadı. Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçının tüm detayları ve maç özeti haberimizde yer alacak...

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)
  1. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Teleset Mobilya Akhisarspor oldu. Diyarbakır'da oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçında kazanan 3-2'lik skorla Teleset Mobilya Akhisarspor oldu ve tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. İşte Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti...

Mücadeleye Fenerbahçe etkili başladı ve Josef de Souza ve Soldado ile girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı. Dakikalar 32'yi göseterirken Akhisarspor'un golü geldi. Kullanılan köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. Dönen topa düzgün bir vuruş yapan Miguel Lopes Akhisarspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf yine Fenerbahçe oldu ve sarı-lacivertliler 56. dakikada beraberliği yakaladı. Şener'in ortasına çok iyi yükselen Fernandao, skoru 1-1'e getirdi.

Golden sonra Fenerbahçe etkili oyununu sürdürdü ancak öne geçen taraf yine Akhisarspor oldu. Muğdat'ın ortasında Sissoko ceza sahasında bomboş durumda kafayı vurarak Akhisarspor'u Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçirdi. Öne geçtikten sonra oyuna dengeyi getiren Teleset Mobilya Akhisarspor, 81. dakikada farkı Barbosa ile 2'ye çıkardı.

Kalan bölümde Fenerbahçe, oyunu Akhisarspor yarı sahasına yıktı ve farkı 1'e indiren golü, 86. dakikada Josef de Souza ile buldu. Maçın son anlarında başka gol olmayınca mücadalede kazanan, 3-2'lik skorla Teleset Mobilya Akhisarspor oldu ve tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 2 maçta da mağlup ettiği Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası finalinde de mağlup ederek kupanın sahibi olmayı başardı.

canlı-anlatım

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 8: Soldado'nun pası ile sağ çaprazda topla buluşan Şener Özbayraklı, ceza sahası içerisine girer girmez ortasını yaptı, Mustafa Yumlu kafayla tehlikeyi uzaklaştırdıyor.
DAKİKA 12: Mehmet Topal'ın topuk pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda buluşan Josef De Souza'nın çektiği şut kaleci Fatih Öztürk'ten döndü.
DAKİKA 17: Helder Barbosa'nın ceza sahası yayının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıktı.
DAKİKA 19: Giuliano'nun pası ile altıpas çizgisi üzerinde sol çaprazda topla buluşan Josef De Souza'nın çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.
DAKİKA 22: Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Roberto Soldado, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti ancak Fatih gole izin vermedi.
DAKİKA 25: Serbest vuruşta ceza sahasına gelen topa Mustafa Yumlu kafayı vurdu ancak Volkan üzerine gelen topu tokatlamayı başardı.
DAKİKA 32: Sol kanattan yapılan ortada savunmanın uzaklaştırdığı topa gelişine mükemmel vuran Miguel Lopes attığı golle Akhisar'ı 1-0 öne geçirdi.
DAKİKA 35: Aatif Chahechouhe'nun kornerden ortasında kaleci Fatih Öztürk topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
DAKİKA 48: Hasan Ali'nin ortasında iyi yükselen Fernandao'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.
DAKİKA 56: Şener'in ortasında Fernandao iyi yükselip kafayı vurdu ve durumu 1-1'e getirdi.
DAKİKA 61: Sol çaprazda topla buluşan Fernandao'nun çektiği sert şutu kaleci Fatih Öztürk kornere çeldi.
DAKİKA 62: Barbosa'nın pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda buluşan Miguel Lopes'in çektiği şut üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
DAKİKA 68: Şener'in pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Aatif Chahechouhe'nun şutu kaleci Fatih'te kaldı.
DAKİKA 70: Sol kanattan Muğdat'ın ortasında Sissoko ceza sahasında bomboş durumda kafayı vurdu ve Akhisar'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
DAKİKA 75: Sol kanattan yapılan ortada Fernandao arka direkte kafayı vurdu ancak top dışarı gitti.
DAKİKA 79: Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Fernandao kafayı vurdu ancak net pozisyonda topu dışarı attı.
DAKİKA 81: Sağ kanattan arka direğe gelen topta içeriye çevrilen topu Barbosa kontrol etti. Barbosa'nın şutu Neustadter'e çarptı ve skor 3-1 oldu.
DAKİKA 86: Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Josef de Souza kafayı vurdu ve durumu 3-2 yaptı.
DAKİKA 90: Janssen, Mustafa Yumlu ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem Cüneyt Çakır, kendisini aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle Janssen'e sarı kart gösterdi.
DAKİKA 90: Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sol çaprazda buluşan Valbuena'nın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

Stat: Diyarbakır
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Soner Aydoğdu, Onur Ayık (Dk. 51 Dany), Aykut Çeviker (Dk. 80 Kadir Keleş), Barbosa, Muğdat Çelik (Dk. 90 Orhan Taşdelen)
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk (Dk. 46 Fernandao), Chahechouhe (Dk. 86 Janssen), Giuliano, Soldado (Dk. 67 Valbuena)
Goller: Dk. 32 Miguel Lopes, Dk. 70 Sissoko, Dk. 81 Barbosa (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 56 Fernandao, Dk. 86 De Souza (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 52 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 90+2 Janssen (Fenerbahçe)

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Aykut, Onur, Soner, Barbosa, Muğdat

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, De Souza, Alper, Giuliano, Aatıf, Soldado

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası finalini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe, yapımı tamamlanan 33 bin kişilik Diyarbakır Stadı'nda sahibini bulacak 56. Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yıldırım Demirören, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve iki kulübün başkanı protokol tribününde seyretti.

Mücadele öncesinde sahanın etrafında iki takımın bayraklarına yer verildi. Seremoni öncesinde müzik eşliğinde bayraklar ve logolarla yapılan görsel şov izleyiciden alkış aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar daha fazla

Final karşılaşmasında Diyarbakır İl Spor Güvenlik Kurulunun verdiği karar gereği, stadın 4'te 3'lük bölümünde Fenerbahçe taraftarı yer aldı.

Stat tamamen dolmazken, Teleset Mobilya Akhisarspor taraftarına ayrılan bölümde büyük boşluklar oldu.

Aykut Kocaman'dan değişiklik yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Bursaspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'i bozmadı.

Kalede Volkan Demirel'i oynatan Kocaman, savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ı oynattı. Savunmanın önünde Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda ise Alper Potuk ile Aatıf Chahechouhe'ye şans tanıdı. Sarı-lacivertlilerde santrfor arkasında Giuliano Victor de Paulo oynarken, ileri uçta Roberto Soldado görev aldı.

Dirar ve Mehmet Ekici yok

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile Mehmet Ekici, final maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Diyarbakır'a getirilen iki ismin de yapılan son kontrollerde oynayamayacağı belirlendi.

Okan Buruk'tan 3 değişiklik

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın kadrosundan 3 değişikliğe gitti.

Buruk, sarı kart cezalısı Yevgen Seleznov'u kadroya alamazken, Dany Nounkeu ve Kadir Keleş'i yedekler arasında oturttu. Bu isimlerin yerine Aykut Çeviker, Ömer Bayram ile Caner Osmanpaşa ilk 11'de forma giydi.

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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Teleset Mobilya Akhisarspor

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
bir fenerbahce li olarak soyluyorumki insallah yeniliriz insallah fark yeriz ben saibeli kupa istemiyorumbenim takimim sanli serefli aykut gibi aziz gibi adamlarin bu takimda yeri yok
@alper_toygar_1977 evet arkadaş haklısın
hadi be fenerim be
Dev final mi ????
TÜRK FUTBOLU ilerliyor Şikebahce+ Tff elele verince......
tv den gördüğümüz kadar TFF başkanı patronu azize seleznev e 4 sarı kartı gösterterek bir ilke imza attık kupada şimdiye kadar kimse 4 sarı kart görmedi emrinizi yerine getirdim derken akhisar gol atınca tff başkanı nerdeyse ağlıyacaktı nerdeyse aziz teselli edecekti ama oda ihtiyarlıktan olsa gerek ha ha golmü oldu diye ona soruyordu
Akhisar'a Süper Kupa da başarılar diliyorum. (GALATASARAYLIYIM) :) Beşiktaşın Hakkını yersen böyle olursun feneeeerr. Hahahaha
bjk yi taşla sopayla elediniz ama diyarbekirde bunu yapamadınız helal akhisar sahadakileri ve protokoldeki bazı adamlarıda yendiniz
ilahi adalet
İlahi adalet bu olsa gerek.
Yar saçların lüle lüle, fenev sana güle güle ...
pu ha ha haaaa....ilahi adalet yerini buldu..beter olun şikeci reziller......
Fırat Aydınus oynamayınca fener tat vermiyor
tff:2-3:Akhisar
aziz başkan tiyatronun hasını memleketinde izledi
herkesin bir hesabı var, Rabbimin de bi hesabı var, olması gereken buydu, tebrikler akhisar
beşiktaşın intikamını da aldı kupayı da aldı helal akhisar
acıların takımı fenerbahçe :)))
Akhisar da maça cikmasaydi fenev belki teneke kupayı alırdı
Bizi bu dandik takımlarla bir kefeye koydun ya tff çok adisin kupanız da liginiz de batsın ne büyüksün BEŞİKTAŞ hakkınla şerefinle
yeter aykut yeter. .... atıf ida al git artık
Teleset e yine döşeten 7ebecce hacası Kojuman, birazdan basın toplantısında Şenol Güneş hakkında açıklamalarda bulunacak
AZİZEDEN AÇIKLAMA " ABD FÜZE ANLAŞMASINI İMZALAMAYINCA MORALİMİZ BOZULDU, BUNDA BİR KOMPLO OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM, TFF DERHAL BU KONUYU ARAŞTIRSIN, ABD KESİN FETÖCÜ, BİZE KUMPAS KURDULAR' HADİ SAZANLAR DİNLEYİN AZİZE AMCANIZI BAKALIM BU KES NE MASALLAR ANLATACAK,KİMLERİ TRANSFER YAPACAK, KİMLERİ SUÇLAYACAK BU ARADA AYKUT KOCAMAL DA AÇIKLAMA YAPMIŞ ' KAN YOKTU KARDEŞİM KAN, CÜNEYT YİNE BİZİM TAÇLARIMIZI ÇALDI' HADİ SUSAKLAR MASAL DİNLEMEYE HAZIR OLUN
Fenerbahçeli bir taraftar olarak Okan Buruk u tebrik ediyorum. Aykut Kocamanı ligde iki sefer tuş etti Aykut ders almadı kupada yine tuş etti. Aykut hoca kusura bakma çok düzgün bir adamsın fakat Fenerbahçade hocalık yapacak vizyon yok sende. Ayıptır ayıp taraftara bu ezikliği yaşatmaya ne hakkın var,
TFF+şikebahce kol kola haydi akhisar al macı tabiki masabaşı devriye girmezse ikinci yarı
Al atıfıda git artık ay gut
iyi oldu defolun gidin artık azize kocaman defolun
rezil takım
ve süper kupa finali Galatasaray ve Akhisar spor arasında oynanacak☺????????????????????????
Gel artık Ali KOÇ
reziller aykut senin gibi tatsız tuzsuz adam daha fb gelmez defol konyanın sana ihtiyacı var
Aykut hoca değilsin. Atıl ida al ve git. Birdahada gelme
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