MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Teleset Mobilya Akhisarspor oldu. Diyarbakır'da oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçında kazanan 3-2'lik skorla Teleset Mobilya Akhisarspor oldu ve tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. İşte Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti...

Mücadeleye Fenerbahçe etkili başladı ve Josef de Souza ve Soldado ile girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı. Dakikalar 32'yi göseterirken Akhisarspor'un golü geldi. Kullanılan köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. Dönen topa düzgün bir vuruş yapan Miguel Lopes Akhisarspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf yine Fenerbahçe oldu ve sarı-lacivertliler 56. dakikada beraberliği yakaladı. Şener'in ortasına çok iyi yükselen Fernandao, skoru 1-1'e getirdi.

Golden sonra Fenerbahçe etkili oyununu sürdürdü ancak öne geçen taraf yine Akhisarspor oldu. Muğdat'ın ortasında Sissoko ceza sahasında bomboş durumda kafayı vurarak Akhisarspor'u Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçirdi. Öne geçtikten sonra oyuna dengeyi getiren Teleset Mobilya Akhisarspor, 81. dakikada farkı Barbosa ile 2'ye çıkardı.

Kalan bölümde Fenerbahçe, oyunu Akhisarspor yarı sahasına yıktı ve farkı 1'e indiren golü, 86. dakikada Josef de Souza ile buldu. Maçın son anlarında başka gol olmayınca mücadalede kazanan, 3-2'lik skorla Teleset Mobilya Akhisarspor oldu ve tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.